İşte Nuri Demir, Alanya’nın o dürüstlükten örülmüş kalesinin en sarsılmaz taşlarından biridir.

​1 Ocak 1950’de Alanya’da gözlerini hayata açtığında, kaderi bu toprakların tozuna, esnafın derdine sevdalanmaktı. Henüz oyun çağında ticaretin o çetin ama onurlu çarkına dâhil oldu.

55 koca yıl... Dile kolay, yarım asırdan fazla süren bir dürüstlük maratonu bu.

​İlkokul bittiğinde eline iğneyi aldı, yorgancılığa başladı.

İstanbul’un o devasa kazanında kalfalıkla pişti, ustalığına mühür vurdu. Alanya’ya döndüğünde sadece yorgan dikmedi; güveni, ahlakı ve esnaflığı ilmek ilmek işledi.

Zaman değişti, dünya döndü; o gün geldi hırdavatçı oldu, gün geldi dondurmacı olup Alanya’nın sıcağında insanlara serinlik, tatlıcı olup ağızlara tat verdi.

Ama asla rengini değiştirmedi. Hep "esnafın halinden anlayan", dükkanının önünden geçene selam veren o "bizim Nuri" olarak kaldı.

​25 Mart 1999 bir milattı. Esnafın derdi dertlensin diye yönetime girdi. Oda binasının her tuğlasında, her harcında onun emeği, Başkan Vekilliği döneminin izi vardır. 2002, 2005, 2010... Yıllar geçti ama onun esnafa olan aidiyeti hiç eskimedi.

​2014 yılındaki seçimler ise tam bir demokrasi dersiydi. Bir oy farkla başlayan o meşakkatli hukuk mücadelesi Yüksek Seçim Kurulu’na kadar gittiğinde, Nuri Demir dik duruşundan taviz vermedi. Ve nihayetinde esnaf sandıkta son sözü söyledi: 417 oy farkla adalet yerini buldu.

Bu sadece bir seçim zaferi değildi; bu, Alanya esnafının kendi öz evladına, dürüstlüğüne sahip çıkış hikâyesiydi.

​Başkanlığı döneminde odayı sadece dört duvar olmaktan çıkardı. Teknolojiyi getirdi, araç filosunu kurdu, güvenliği ve hizmeti en üst seviyeye taşıdı. Ama en büyük yatırımını insana, usta-çırak ilişkisine yaptı.

​Siyasette ve cemiyet hayatında "tek adamlık" hastalığının, koltuğa yapışma hırsının kol gezdiği bir dönemde, o yine farkını koydu. "Benden sonra tufan" demedi. Sağ kolu, yol arkadaşı Ali İhsan Özdemir’e baktı ve vakti geldiğinde gitmenin de bir asalet olduğunu gösterdi.

​"Ben artık yokum, nöbet değişimi vakti" diyerek, 20 Ocak 2026’da o ağır yükü ve onurlu görevi Ali İhsan Özdemir’e devretti.

​Üç evlat babası, binlerce esnafın ağabeyi... Yarım asırlık bu hikâye, sadece bir biyografi değil; bir namus ve dürüstlük manifestosudur.

​Alanya’nın yaşayan hafızası, esnafın "Nuri Babası"...

Şehir seni öğrettiğin "esnaf ahlakı" ile hatırlayacak.

​Hizmetlerin, öğretmenliğin ve dimdik duruşun için binlerce kez teşekkürler Demir Başkan. Bu memleket, senin gibi ulu çınarların gölgesinde serinlemeye devam edecek.