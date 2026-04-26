Gazipaşa'da meydana gelen trafik kazası, hem çevrede hem de okul çevresinde kısa süreli paniğe neden oldu. Hatalı şerit değiştirdiği öne sürülen bir tır nedeniyle kontrolden çıkan Tesla marka otomobil, okul bahçesine düşerek durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

KAZA SAĞLIK OCAĞI ÖNÜNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, Kahyalar Mahallesi Kahyalar Sağlık Ocağı önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Z.K. (34) yönetimindeki 07 ALK 52 plakalı tır şerit değiştirirken trafikte risk oluşturdu. Bu sırada seyir halindeki araçlar ani manevra yapmak zorunda kaldı.

S.K. (56) idaresindeki 07 GV 432 plakalı Tesla, tıra çarpmamak için yön değiştirdi. Kontrolden çıkan araç önce park halindeki 07 BVZ 986 plakalı otomobile çarptı.

OKUL BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, Burhan İlköğretim Okulu bahçesine düştü. Araç, bahçe içinde bir çöp kovasının üzerinde asılı halde durdu. Olayın okul saatleri dışında yaşanması olası daha büyük bir tehlikenin önüne geçti.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü S.K. ile araçta bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Tır sürücüsünün hatalı şerit değiştirdiği iddiası soruşturmanın merkezinde yer alıyor.