Antalya Valiliği’nin yaz sezonu öncesi orman yangınlarına karşı hazırladığı plan kapsamında Alanya’da 6 riskli bölge için giriş yasağı uygulanacak.

Antalya Valiliği, yaz sezonu öncesi orman yangınlarıyla mücadele kapsamında yeni tedbir planını devreye aldı. “Acil Kod” sistemiyle hazırlanan çalışmada, il genelinde yangın riski yüksek görülen 125 hassas bölge belirlendi.

Planın dikkat çeken ilçelerinden biri de Alanya oldu. Sahil kuşağına yakın, düşük rakımlı ve insan hareketliliğinin yoğun olduğu bazı bölgeler riskli alanlar arasında gösterildi. Bu kapsamda Alanya’da 6 bölgeye girişlerin 1 Mayıs itibarıyla yasaklanacağı bildirildi.

ALANYA’DA DENETİMLER ARTACAK

Yasak kapsamındaki bölgelerde yalnızca giriş çıkış kontrolü yapılmayacak. Jandarma, emniyet ve belediye ekipleri, olası yangın riskine karşı aynı anda sahada olacak.

Özellikle sera atığı yakılması, kontrolsüz piknik ateşi, alkol sonrası dikkatsizlik ve yol kenarına atılan izmarit gibi risklere karşı denetimlerin artırılması bekleniyor.

YANGIN RİSKİNE KARŞI EKİPLER HAZIR BEKLEYECEK

Alanya’da belirlenen 6 hassas noktada ekiplerin teyakkuzda tutulacağı öğrenildi. İş makineleri ve müdahale araçları da olası bir “Acil Kod” durumunda hızlı hareket edecek şekilde konumlandırılacak.

Yaz aylarında nüfusu artan Alanya’da, ormanlık alanlara yakın bölgelerde küçük bir ihmalin bile büyük yangınlara yol açabileceği belirtiliyor. Bu nedenle vatandaşlardan yasaklara uymaları ve riskli davranışlardan kaçınmaları istendi.