ALANYA’DA iki anne kedinin yavrularını ortak bir merhamet havuzunda büyütme hikayesi, doğanın en saf dayanışmasını gözler önüne serdi. "Anneler iki, merhamet tek" dedirten bu tablo, görenlerin içini ısıtıyor.

​RÖNESANS TABLOLARINI KISKANDIRAN DAYANIŞMA

​Alanya’nın Kızılcaşehir Mahallesi’nde duyarlı bir vatandaşın binasına sığınan iki anne kedi, aynı anda doğum yapınca ortaya eşine az rastlanır bir manzara çıktı. Annelerden birinin tüm yavruları sahiplenmesi üzerine, diğer anne alanı terk etmek yerine bu "büyük aileye" dahil olmayı seçti. ​Genellikle rekabet etmesi beklenen kediler, şimdi dev bir yumak halinde tüm yavruları birlikte emzirip büyütüyor. Alanya Belediyesi Barınak Gönüllüsü Hasan Sağlamer, bu eşsiz tabloyu şu sözlerle özetledi: "İki anne kedi aynı yere doğum yaparsa ne mi olur? İşte bu mucize olur. Ortaya Rönesans döneminde bile göremeyeceğimiz kadar asil bir tablo çıktı. Burada yavrular ayrılmıyor, annelik paylaşılıyor. Anneler iki olsa da içlerindeki merhamet tek." Doğanın rekabet kurallarını merhametle yıkan bu dostluk, Alanya’nın hoşgörü ikliminin en güzel sembollerinden biri oldu.