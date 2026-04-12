Gazipaşa Tapu Müdürlüğü’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski müdür Zafer Ç., Alanya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen son duruşmada tahliye edildi.
OPERASYON 2024’TE BAŞLAMIŞTI
12 Haziran 2024 tarihinde Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla KOM ekipleri tarafından operasyon düzenlenmişti. Operasyon kapsamında “suç örgütü kurma, rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma” suçlamalarıyla 8 kişi gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden Zafer Ç. dahil 5 kişi tutuklanırken, 3 kişi serbest bırakılmıştı.
TUTUKLULUK SÜRECİ UZAMIŞTI
12 Aralık 2025’te görülen duruşmada diğer 4 sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, ancak mahkeme Zafer Ç.’nin tutukluluk halinin devamına karar vermişti.
Son olarak 10 Nisan 2026’da yeniden hakim karşısına çıkan Zafer Ç. için mahkeme tahliye kararı verdi.
800 VATANDAŞI İLGİLENDİREN SÜREÇ DEVAM EDİYOR
Soruşturmanın arka planında ise yüzlerce vatandaşı ilgilendiren hukuki süreç sürüyor. 2023 yılında ortaya çıkan iddialar sonrası, Milli Emlak üzerinden arazi satın alan yaklaşık 800 vatandaşın taşınmazlarına şerh konuldu.
Edinilen bilgilere göre:
- Vatandaşlara arazilerin iadesi için ihtarnameler gönderildi
- Taşınmaz sahipleri hakkında davalar açıldı