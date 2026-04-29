SÜPER Lig'de küme düşme hattında bulunan Antalyaspor, kritik deplasman öncesi taraftar desteğini artırmak için dikkat çeken bir karar aldı. Kırmızı-beyazlı yönetim, bilet fiyatlarını 7 liraya kadar düşürerek adeta “herkes maça” çağrısı yaptı. Amaç; Antalya’nın dört bir yanından taraftarı tribünlere çekmek.

“TÜM İLÇELERDEN DESTEK” ÇAĞRISI

Antalyaspor cephesi, sadece şehir merkezinden değil, Antalya’ya bağlı tüm ilçelerden taraftar mobilizasyonu hedefliyor. Yapılan çağrılarda, tüm ilçelerin takıma destek vermesi istendi. Ancak bu çağrı, Alanya cephesinde farklı bir yankı buldu.

ALANYA CEPHESİNDEN SERT TEPKİ

Alanyasporlu taraftarlar ve kulüp çevresi, yapılan çağrılara tepki gösterdi. “Biz de bu şehrin takımıyız” vurgusu öne çıkarken, özellikle sosyal medyada “Alanya yok sayılıyor” yorumları dikkat çekti. Antalya’nın bir ilçesi olan Alanya’nın kendi takımına karşı mobilize edilmek istenmesi, derbi öncesi tartışmaları büyüttü.

OTOBÜS KRİZİ VE ‘TARAFSIZLIK’ TARTIŞMASI

Alanyaspor taraftar gruplarından Tersane, Alanyaspor’a daha önce verilen sözlerin tutulmadığı ve kulübe tahsis edilen otobüsün geri alınmasının büyük hayal kırıklığı yarattığını ifade eden bir açıklama yayınladı. Derbi öncesinde Antalyaspor’a otobüs desteği sağlanacağı yönündeki açıklamalar, “tarafsızlık ilkesi ihlal ediliyor” eleştirilerine neden oldu.

“ALANYASPOR YALNIZ DEĞİLDİR” MESAJI

Yapılan açıklamanın en dikkat çeken kısmı ise birlik vurgusu oldu. Alanyaspor camiası, kendilerine yönelik haksızlıklar karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek, “Alanyaspor yalnız değildir” mesajını net bir şekilde verdi.

DERBİ SADECE SAHADA OYNANMAYACAK

Tüm bu gelişmeler ışığında Antalya derbisi, sadece 90 dakikalık bir mücadele olmaktan çıkmış durumda. Hem tribünlerde hem de şehir genelinde büyük bir rekabet havası hakim. Kümede kalma savaşı veren Antalyaspor ile ligde rahatlamak isteyen Alanyaspor’un mücadelesi, bu kez çok daha fazla anlam taşıyor. Hafta sonu oynanacak bu kritik karşılaşma, Antalya futbolunun geleceği açısından da önemli bir kırılma noktası olacak. Cemali AYDINOĞLU