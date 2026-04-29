Hıdırellez Mevkii’nde yol çalışması sırasında kopan dev kayalar yerleşim alanına sürüklendi. Olayda yaralanan olmadı ancak mahalleli tepkili.

DEV KAYALAR YERLEŞİM ALANINA İNDİ

Alanya’da Hıdırellez Mevkii’nde devam eden yol çalışması sırasında yaşanan olay, bölgede kısa süreli panik yarattı. Çalışma sırasında kepçe müdahalesiyle yerinden çıkan büyük kaya parçaları, eğimli araziden aşağı doğru sürüklendi. Kayalar, evlerin ve park halindeki araçların bulunduğu alana kadar indi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre kayalar, bazı evlerin yalnızca birkaç metre uzağında durdu. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı ancak bölgedeki risk dikkat çekti.

“ÇOCUKLARIN OLDUĞU YERDE ÖNLEM YOKTU”

Olay sırasında bölgede bulunan bir mahalle sakini, yaşananları şöyle anlattı: “Kepçe çalışıyordu, bir anda kayalar kopup aşağı gelmeye başladı. Evlerin önüne kadar geldi. Çocuklar dışarıdaydı. Önlem yoktu.”

Mahallede yaşayan vatandaşlar, yol çalışmasının sürdüğü alanda herhangi bir güvenlik bariyeri veya uyarı önlemi olmadığını öne sürdü.

TEPKİLER ARTTI

Olayın ardından mahalle sakinleri, Alanya’da yerleşim alanına yakın yol çalışmasında güvenlik eksikliği yaşandığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Bölgede benzer bir olayın tekrar yaşanmasından endişe ediliyor.

Vatandaşlar, özellikle eğimli arazilerde yapılan çalışmalar sırasında taş düşmesi riskine karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı.

OLAYDA CAN KAYBI YOK

İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir yaralanma ya da maddi hasar yaşanmadı. Ancak yaşanan durum, Alanya’da yol çalışmaları sırasında alınması gereken iş güvenliği önlemlerini yeniden gündeme getirdi.