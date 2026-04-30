Alanya Turizm Tanıtma Vakfı 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün saat 14.30’da Alanya Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak. Vakfın faaliyet raporlarının değerlendirileceği, yeni dönem hedeflerinin ele alınacağı ve tüzük değişikliklerinin görüşüleceği genel kurul, çoğunluk aranmaksızın toplanacak. ALTAV yönetimi, turizm paydaşlarını ve üyeleri bu önemli toplantıya davet etti. Toplantıda, yönetim kurulunun 2025 yılına ait faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu ve kesin hesaplar görüşülerek ibra edilecek. Ayrıca 2026 yılı bütçesi müzakere edilerek karara bağlanacak. Genel kurulda yönetim, denetim ve danışma kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Bunun yanı sıra vakıf yönetim kurulu üyeleri ile iktisadi işletme müdürler kuruluna huzur hakkı ödenmesine yönelik tüzük değişikliği, kredi kartı çıkarılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi ve vakfa bağlı şirket kurulmasına ilişkin düzenlemeler de görüşülecek. Toplantı; yoklama ve açılışın ardından divan teşekkülü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Dilek ve temenniler bölümünün ardından genel kurul kapanışla sona erecek. (Şerife ÇOBAN)

