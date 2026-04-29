Alanya’da yaşanan acı olay, bir ailenin ve mahalle sakinlerinin yasına neden oldu. Kızılcaşehir Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bahçede çalıştığı sırada rahatsızlanan 44 yaşındaki Hüseyin Türker hayatını kaybetti.

BAHÇEDE ÇALIŞIRKEN FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre Hüseyin Türker, anne ve babasıyla birlikte bahçede tarım işiyle uğraştığı sırada pat pat olarak bilinen tarım aracıyla çalışıyordu. Bu sırada aniden rahatsızlanan Türker, aracın başında yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Türker, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

AİLESİ VE YAKINLARI YASA BOĞULDU

Hüseyin Türker’in vefat haberi, ailesi ve yakınlarını derin üzüntüye boğdu. Mahallede sevilen bir isim olduğu öğrenilen Türker’in ani ölümü, çevresinde büyük bir üzüntü yarattı.

YENİ EMEKLİ OLMUŞTU

Evli ve iki çocuk babası olan Hüseyin Türker’in kısa süre önce emekli olduğu öğrenildi. Hayatının bu yeni döneminde ailesiyle daha fazla vakit geçirmeyi planladığı ifade edilirken, yaşanan ani kayıp yakınlarını derinden etkiledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak ölüm nedeninin netleşmesi için gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi. Türker’in kesin ölüm sebebi yapılacak değerlendirmelerin ardından belirlenecek. Mehmet Al