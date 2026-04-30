ALANYA Belediyesi koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim ALTSO Toplantı Salonu’nda yapıldı. Programa, Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Başkanı Mehmet Kural, Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Sevda Çapa, Alanya Lokantacılar ve Pansiyoncular Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya Belediye Meclis Üyesi Ayhan Doğru, Alanya İlçe Sağlık Müdürlüğü, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcileri ve esnaflar katılım sağladı.

DENETİM GÖRÜNTÜLERİYLE UYGULAMALI EĞİTİM

Kafe, restoran ve lokanta işletmecilerinin kapasitelerini artırmayı amaçlayan eğitimde, alanında uzman eğitmenler tarafından kritik uyarılar yapıldı. Programda; hijyen kuralları, gıda güvenliği uygulamaları, çapraz bulaşma riskleri ile doğru üretim, depolama ve servis süreçleri detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, Alanya Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği iş yeri denetimlerinden elde edilen görüntüler eşliğinde, yasal olarak uyulması gereken kurallar katılımcılara aktarıldı.

HEDEF DÜNYA STANDARTLARINDA HİZMET

İşletmelerin yasal yükümlülükleri konusunda bilinçlendirilmesi ve sahada karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmesinin amaçlandığı eğitim, uzmanların katılımcılardan gelen soruları yanıtladığı interaktif bölümle devam etti. Alanya'nın dünyaya açılan vizyonuna uygun olarak gıda güvenliğinde standartları eşitlemeyi ve kalitede zirveyi hedefleyen programın sonunda, katılımcılara sertifikaları verildi.

'ÇALIŞMALARIMIZI İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE SÜRDÜRECEĞİZ'

Program ile ilgili açıklamalarda bulunan Alanya Lokantacılar ve Pansiyoncular Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, "Alanya belediyemiz,Ticaret odamız, İlçe Tarım müdürlüğümüz ve İlçe Sağlık müdürlüğümüzle ortak paydaş olarak işletmelerimizde hijyen ve gıda güvenliği bilincini artırmak amacıyla düzenlediğimiz eğitim programımızı başarıyla gerçekleştirdik. Kurumlarımız tarafından verilen bilgiler ışığında yürütülen bu programda, katılımcılarımıza teorik ve pratik bilgiler sunarak sağlıklı ve güvenilir hizmet sunumunun önemini bir kez daha vurguladık. Yoğun ilgi ve yüksek katılımla gerçekleşen eğitimimiz, sektörümüzde bu konunun ne denli hassasiyetle ele alındığını açıkça göstermiştir. Katılım sağlayan tüm işletme temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Oda olarak, çalışmalarımızı kurumlarımızla işbirliği içerisinde kararlılıkla sürdürecek; üyelerimizin gelişimine katkı sunan bu tür eğitim ve faaliyetleri artırarak devam ettireceğiz. Bu güzel programın gerçekleşmesinde emeği geçen belediye başkan yardımcımız Sayın Faruk Konukçu'ya Alanya Belediyesi Esnaf Komisyonu Başkanı Sayın Ayhan Doğru kardeşime, İlçe Tarım Müdürümüz sayın İhsan İnal'a, İlçe Sağlık Müdürümüz Sayın Bahadır Sönmez'e, Ticaret Odası Başkanımız Sayın Eray Erdem'e değerli bilgileri ile bizi aydınlatan müdürüm sayın Sevda Çapa Erdoğmuş'a, Zabıta Müdürüm Sayın Naci Uzunsakal'a, Alanya Belediyemizin ve Ticaret Odamızın değerli çalışanlarına çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN