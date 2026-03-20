İngiltere’de yaşanan olay, sağlık sistemindeki ihmallerin sonuçlarını bir kez daha gündeme taşıdı. 32 yaşındaki Kimberley Newark, hamileliğinin 34. haftasında şiddetli ağrılarla hastaneye başvurdu ancak şikayetleri “gaz sancısı” olarak değerlendirilince hayati risk taşıyan tablo geç fark edildi.

Yaşanan süreçte hem anne hem de bebeğin hayatı tehlikeye girerken, acil müdahale sonrası dünyaya gelen Olivia Trupiano, sadece 5 gün yaşayabildi.

İÇ KANAMA GEÇİRDİĞİ SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

14 Eylül 2024’te hastaneye başvuran Newark, bayılma hissi, baş dönmesi ve dayanılmaz ağrılar yaşadığını ifade etti. Ancak doğumhane personeli bu belirtileri ciddi bir durum olarak değerlendirmedi.

Kısa süre sonra yapılan incelemelerde, annenin midesine yakın bir ana damarının yırtıldığı ve hayati seviyede iç kanama geçirdiği ortaya çıktı. Yaşanan kan kaybının yaklaşık 14 litreye ulaştığı bildirildi.

BEBEK ACİL SEZARYENLE DOĞDU

Durumun fark edilmesi üzerine doktorlar acil sezaryen kararı aldı. Ancak doğum sırasında bebeğin beynine yeterli oksijen gitmemesi sonucu şiddetli hipoksik-iskemik ensefalopati gelişti.

Doğumun ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan Olivia, yapılan tüm müdahalelere rağmen 19 Eylül’de hayatını kaybetti.

ANNE: “AĞRIMIN NORMAL OLMADIĞINI BİLİYORDUM”

Yaşadıklarını anlatan Kimberley Newark, hastaneye başvurduğunda durumunun ciddiyetini hissettiğini söyledi. Newark, “Dayanılmaz bir acı içindeydim. Bunun normal olmadığını biliyordum ama bana gaz sancısı olduğu söylendi” ifadelerini kullandı.

Yaşanan kaybın ardından aile büyük bir travma yaşarken, çiftin diğer iki çocuğunun da süreci anlamakta zorlandığı belirtildi.

HASTANE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından University Hospitals Sussex NHS Foundation Trust bünyesindeki doğum hizmetleri hakkında inceleme başlatıldı. Kurumun, daha önce de benzer şikayetlerle gündeme geldiği öğrenildi.

Ailenin avukatı Ayesha Hussain, olayın tekil olmadığını ve hastanede şüpheli bebek ölümlerinin bulunduğunu belirterek durumun “son derece endişe verici” olduğunu ifade etti.

RESMİ AÇIKLAMA VE ADLİ SÜREÇ

Hastane Başhemşiresi Dr. Maggie Davies, yaptığı açıklamada ailenin yaşadığı kayıptan dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Adli tabip Joanne Andrews ise olayın “doğal olmayan ölüm” şüphesi taşıdığını ve kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini açıkladı.

YEREL AÇIDAN NEDEN ÖNEMLİ?

Bu tür olaylar, Türkiye’de özellikle Antalya ve Alanya gibi yoğun nüfus ve turizm hareketliliğine sahip bölgelerde sağlık hizmetlerine erişim ve doğru teşhis konularını yeniden gündeme getiriyor.

Uzman hekimlerin sıklıkla vurguladığı gibi, özellikle hamilelik sürecinde şiddetli ve olağan dışı ağrılar mutlaka detaylı şekilde değerlendirilmeli ve ikinci görüş alınması ihmal edilmemeli.