Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi Gökhan Sipahioğlu, yazılı bir açıklama yayımlayarak Fenerbahçe Alanya Derneği’nin mevcut yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu. Sipahioğlu, Fenerbahçe adını taşıyan derneklerin herhangi bir adayın veya grubun yanında yer almaması gerektiğini belirtti.

Açıklamasında, derneklerin temel görevinin camianın tamamını temsil etmek olduğunu ifade eden Sipahioğlu, kongre sürecinde bu ilkenin yeterince korunmadığını öne sürdü. Derneklerin tarafsız kalmasının kurumsal güven açısından önemli olduğunu vurgulayan Sipahioğlu, mevcut yönetimin bu konuda eleştirilere açık bir tutum sergilediğini iddia etti.

Sipahioğlu ayrıca geçmiş dönemlerde yaşandığını öne sürdüğü bazı uygulamaların da üyeler arasında rahatsızlık oluşturduğunu savundu. Kadıköy’de oynanan bir Fenerbahçe–Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili organizasyonlar ve üyelik süreçlerine ilişkin tartışmaların yönetim üzerindeki güveni zedelediğini ileri sürdü.

Fenerbahçe’de başkanlık kongresinin tamamlandığını ve üyelerin tercihlerini sandıkta ortaya koyduğunu belirten Sipahioğlu, bundan sonraki dönemde camianın birlik ve beraberliğe odaklanması gerektiğini söyledi.

Mevcut yönetimi kurumsal sorumluluk anlayışıyla görevlerinden ayrılmaya çağıran Sipahioğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Hiç kimse Fenerbahçe’den büyük değildir.”

Haberde yer alan eleştiri ve iddialar, Fenerbahçe Kongre Üyesi Gökhan Sipahioğlu’nun açıklamalarına dayanmaktadır. Fenerbahçe Alanya Derneği yönetiminden konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılması halinde haber güncellenecektir.