GEÇTİĞİMİZ hafta görülen karar duruşmasına tutuklu sanık S.B., Alanya Cezaevi Jandarma Komutanlığı ekiplerince mahkemeye getirildi. Duruşmada sanık avukatı da hazır bulundu. Savunmasında polis uygulamasından sonra jandarma ekiplerince yakalandığını belirten S.B., aracının bagajında bez torbalar içerisinde bulunan uyuşturucu madde nedeniyle tutuklandığını ifade etti. Yaklaşık 9 aydır cezaevinde bulunduğunu söyleyen sanık, ele geçirilen uyuşturucu miktarının kullanım sınırları içerisinde olduğunu ileri sürerek tahliyesini talep etti. Dosyayı değerlendiren Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanığın “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçunu işlediğine hükmetti. Mahkeme, S.B.’nin 16 yıl 6 ay hapis cezası ile 225 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi. (Mehmet AL)
Alanya’da uyuşturucu ticaretine 16 yıl 6 ay hapis cezası
Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen uyuşturucu madde ticareti davasında tutuklu sanık S.B., 16 yıl 6 ay hapis ve 225 bin TL adli para cezasına çarptırıldı
Muhabir: Mehmet AL
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