Edinilen bilgilere göre olay, Alanya’da katı atık ve geri dönüşüm toplama hizmeti yürüten bir firmaya ait araçta meydana geldi. İddiaya göre yaklaşık 50 yaşındaki Hüseyin Atta Abdou Mohamed Assy, geri dönüşüm kamyonunun içinde temizlik yaptığı sırada pres mekanizmasının çalıştırılması sonucu sıkışarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından şirket yetkilisi ile araç şoförü hakkında Alanya 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dosyadaki yargılama süreci sürüyor.

MAHKEME DOSYASINDA İŞ GÜVENLİĞİ İDDİALARI

Mahkeme dosyasına giren bilirkişi ve inceleme raporlarında, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ilişkin dikkat çekici tespitlerin yer aldığı belirtildi. Dosyadaki kayıtlara göre, yaşamını yitiren işçi ile kazaya neden olduğu iddia edilen araç şoförüne iş güvenliği eğitimi verilmediği yönünde değerlendirmeler bulunuyor.

İş kazalarının önlenmesinde eğitim ve güvenlik prosedürlerinin önemine dikkat çeken uzmanlar, özellikle geri dönüşüm ve atık toplama gibi yüksek risk içeren işlerde düzenli eğitimlerin yasal zorunluluk olduğuna işaret ediyor.

AİLE ADINA AÇIKLAMA: “SORUŞTURMA GENİŞLETİLMELİ”

Mısır’da yaşayan eş ve çocukları adına hukuki süreci takip eden Avukat Ahmet Üner, olayın yalnızca şirket çalışanlarıyla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Üner, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Olayın gerçekleştiği katı atık toplama hizmetinin belediye adına yürütülen bir kamu hizmeti olması nedeniyle, sorumluluk sadece şirketle sınırlı olmayıp, belediye de hukuken sorumludur. Müvekkillerimiz, olayda yalnızca şirket yetkilileri ve araç şoförünün değil, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmeyen tüm kişi ve kurumların sorumluluğunun ortaya çıkarılmasını talep etmektedir.”

SİGORTASIZ ÇALIŞMA İDDİASI

Dosyada öne çıkan başlıklardan biri de sigortasız çalışma iddiası oldu. Aile vekili Ahmet Üner, hayatını kaybeden işçinin sigortasız çalıştırıldığı yönündeki iddiaların yanı sıra, aynı işyerinde başka sigortasız çalışanlar bulunduğuna dair bilgiler aldıklarını söyledi.

Üner, konunun yalnızca bir iş kazası olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, kamu yararının bulunduğunu ve olayın tüm yönleriyle araştırılmasının önem taşıdığını ifade etti.

CEZA DAVASI DEVAM EDİYOR

Yaklaşık bir yıldır devam eden hukuk mücadelesinde gözler Alanya 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki yargılamaya çevrildi. Mahkemenin, bilirkişi raporları ve tarafların beyanları doğrultusunda önümüzdeki süreçte yeni değerlendirmeler yapması bekleniyor.

İş kazasında yaşamını yitiren Hüseyin Atta Abdou Mohamed Assy’nin ailesi ise hem cezai hem de hukuki sorumluluğun eksiksiz şekilde ortaya çıkarılmasını talep ediyor.