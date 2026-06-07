Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Av. Haydar Uyar, 22 Mayıs 2026’da Resmî Gazete’de yayımlanan 7579 sayılı kanunla yerel yönetimler, yapı denetimi ve imar uygulamalarında yeni yükümlülükler başladığını açıkladı.

Uyar’ın verdiği bilgilere göre düzenleme, belediye şirketlerinden yangın güvenliği denetimine, zemin etüt hizmetlerinden kaçak yapılaşmaya kadar birçok başlıkta doğrudan sonuç doğuracak.

Belediyelerin şirket kurma sürecinde yeni izin dönemi başladı. Buna göre belediyeler, bağlı kuruluşlar, belediye birlikleri ve belediye şirketleri yeni şirket ya da kooperatif kurmak için Cumhurbaşkanı izni almak zorunda olacak.

Aynı izin şartı yalnızca yeni şirket kurulmasıyla sınırlı kalmayacak. Mevcut ya da kurulacak şirketlere sermaye katılımı, hisse edinimi ve bedelsiz devir işlemleri de bu kapsamda değerlendirilecek.

Kanunun Alanya’da en çok inşaat ve yapı güvenliği alanında hissedilmesi bekleniyor. Yangın güvenliği denetimlerinde eksik tespit edilen binalara belediyeler tarafından en fazla 6 ay süre verilecek.

Bu süre içinde eksiklerin giderilmesi istenecek. Büyük tadilat yapılacak binalarda ise yeniden ruhsat alınması gerekecek. Bu madde özellikle eski apartmanlar, işletmeler ve toplu kullanım alanları açısından önem taşıyor.

Yapı denetim sisteminde de kapsam genişledi. Zemin ve temel etüt kuruluşları sisteme dahil edilirken, bu hizmetlere ilişkin bedeller için emanet hesap uygulaması getirildi.

Yeni düzenlemeye göre zemin ve temel etüt hizmet bedelinin yüzde 2’si, yapı ruhsatını veren idarenin hesabına gelir olarak aktarılacak. Bu kalem belediyeler için yeni bir gelir başlığı oluşturacak.

Kaçak yapılaşmayla mücadelede ise hazır beton firmalarına yönelik yaptırım dikkat çekiyor. Ruhsatsız ya da ruhsata aykırı yapılara hazır beton döktüğü belirlenen firmalara 500 bin TL idari para cezası uygulanacak.

Bu düzenleme, kaçak yapının yalnızca yapı sahibi üzerinden değil, malzeme sağlayan firma üzerinden de takip edileceğini gösteriyor. Alanya’da özellikle imar baskısının yüksek olduğu bölgelerde bu maddenin sıkı denetlenmesi bekleniyor.

Av. Haydar Uyar, yeni kanunun belediyelerin kurumsal işleyişini ve inşaat sektöründeki uygulamaları doğrudan etkilediğini belirterek, yapı sahipleri ile firmaların yeni kurallara göre hareket etmesi gerektiğini vurguladı.