Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında saat 13.02 sularında 5.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Gerçekleşen sismik hareketliliğin merkez üssü, Atina'nın yaklaşık 80 kilometre kuzeyinde yer alan Halkida kenti olarak belirlendi.

DEPREMİN DERİNLİĞİ NE KADAR?

Yeraltı hareketliliğine ilişkin paylaşılan teknik verilere göre, sarsıntı yerin 5,7 kilometre derinliğinde oluştu. Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bu veriler, bölgedeki sismik aktivitenin yüzeye yakın bir noktada gerçekleştiğini gösteriyor.

EGE BÖLGESİNDEKİ SİSMİK HAREKETLİLİK NE ANLAMA GELİYOR?

Yunanistan ve çevresi, Akdeniz havzasındaki tektonik plaka hareketleri nedeniyle sıklıkla sarsıntılara sahne oluyor. Gözlemlenen bu sismik hareketlilik, bölgenin bilinen fay yapısı içerisindeki olağan enerji boşalımları arasında değerlendiriliyor.