ABD'de katıldığı bir televizyon programında California seçimlerinde hile yapıldığını öne süren Donald Trump, kendisinden kanıt istenmesi üzerine yayını terk etti. Sunucu Welker'ın ısrarlı sorularına tepki gösteren Trump, Amerikan medyasını yozlaşmış olmakla suçlayarak stüdyodan ayrıldı.

Basına yansıyan görüntülere ve haberlere göre, tartışmanın büyümesi üzerine Trump oldukça sert ifadeler kullandı. Sunucuya dönerek "Ya ahlaksızsın ya da aptalsın" diyen Trump, ABC, CBS ve CNN gibi büyük yayın kuruluşlarını da aynı yapının bir parçası olarak nitelendirdi. Karşısında tek taraflı ve yozlaşmış bir medya ağı bulunduğunu belirten Trump, "Bu kadar yeter, burada bitirelim" diyerek röportajı sonlandırdı.

İRAN'IN URANYUM STOKU GÜNDEMDE

Röportajın olaylı bir şekilde sona ermesinden önce konuşulan ana başlıklardan biri de İran'ın nükleer programı oldu. Trump, İran'ın elindeki uranyum stoklarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, taraflar arasında dostane bir anlaşma sağlanması durumunda farklı bir yol izleneceğini aktardı. Sürecin kendi kontrollerinde olacağını vurgulayan Trump, uranyumun bulundukları yerden çıkarılarak birlikte imha edileceğini dile getirdi.

SEÇİM İDDİALARI VE MEDYA GERİLİMİ

Donald Trump'ın medya kuruluşlarıyla yaşadığı bu son tartışma, siyasi kariyeri boyunca basına karşı yürüttüğü sert söylemlerin bir devamı niteliği taşıyor. Özellikle seçim güvenliği ve oy sayım süreçleriyle ilgili iddialarını sık sık gündeme taşıyan Trump, ana akım medyayı bu iddiaları görmezden gelmekle ve taraflı yayın yapmakla eleştiriyor. Uzmanlar, seçim süreçleri yaklaştıkça siyasiler ile medya kuruluşları arasındaki benzer gerilimlerin artabileceğini ifade ediyor.