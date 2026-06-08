ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Filipinler'in Sarangani iline bağlı Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 55,2 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntının ardından bölge ülkelerini kapsayan geniş çaplı bir tsunami alarmı verildi.

Ana sarsıntıyı takiben büyüklükleri 4,6 ile 6,5 arasında değişen 10 artçı deprem daha kaydedildi. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü Direktörü Teresito Bacolcol'un Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamaya göre, Sultan Kudarat ve Sarangani illerindeki kıyı gözlem istasyonlarında 1 metre yüksekliğinde dalgalar tespit edildi.

DEVLET BAŞKANINDAN TAHLİYE ÇAĞRISI

Yaşanan gelişme üzerine Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., risk altındaki kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlara acil olarak yüksek kesimlere geçmeleri yönünde çağrıda bulundu. Marcos, hükümetin tüm imkanlarıyla harekete geçtiğini ve afet müdahale kurumlarının teyakkuza geçirildiğini bildirdi.

Öte yandan, sarsıntının etkisi komşu ülkelerde de hissedilirken, Malezya Meteoroloji Dairesi Borneo adasında yer alan Sabah eyaleti için resmi tsunami uyarısı yayımladı.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ BÖLGEYİ NASIL ETKİLİYOR?

Filipinler, dünya genelindeki depremlerin ve volkanik faaliyetlerin büyük bir kısmının yaşandığı "Pasifik Ateş Çemberi" (Pacific Ring of Fire) adı verilen sismik kuşakta yer alıyor. Pasifik Okyanusu havzasını çevreleyen bu geniş fay hattı ağı, yeryüzündeki sismik hareketliliğin yaklaşık yüzde 90'ına ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Coğrafi konumu gereği Filipinler, tektonik plakaların kesişim noktasında yer aldığı için tarih boyunca çok sayıda büyük çaplı deprem ve tsunaminin merkez üssü konumunda bulunuyor.