Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkan Vekili Adlıhan Dere, akaryakıt istasyonları bünyesinde faaliyet gösteren marketlerin son yıllarda kapsamını genişlettiğini söyledi. Dere, bu işletmelerin artık yalnızca yolcuların temel ihtiyaçlarını karşılayan noktalar olmaktan çıktığını ve birçok ürün grubunda esnafla doğrudan rekabet ettiğini ifade etti.

Adlıhan Dere'ye göre şehir merkezlerinde bulunan birçok akaryakıt istasyonu içerisinde market, kafe ve pastane benzeri bölümler yer alıyor. Bu durumun özellikle mahalle esnafını zorladığını belirten Dere, aynı alanda çok sayıda farklı ürünün satışa sunulmasının rekabet koşullarını değiştirdiğini dile getirdi.

Dere, geçmişte akaryakıt istasyonlarındaki marketlerin yolculuk sırasında ortaya çıkan acil ihtiyaçlara yönelik hizmet verdiğini hatırlattı. Ancak bugün gelinen noktada bu alanlarda marketlerde satılan birçok ürünün yanı sıra yiyecek, içecek ve farklı ticari ürünlerin de bulunduğunu söyledi.

Esnafın en büyük sorunlarından birinin ödeme sistemi olduğunu vurgulayan Dere, kredi kartı tahsilat süreçlerinin küçük işletmeler üzerinde mali baskı oluşturduğunu kaydetti. Akaryakıt satışları nedeniyle istasyonların farklı avantajlara sahip olduğunu savunan Dere, küçük esnafın ise tahsilat ve komisyon maliyetleri nedeniyle daha zor şartlarda faaliyet gösterdiğini belirtti.

Bu nedenle eşit rekabet koşullarının sağlanmasını istediklerini ifade eden Dere, akaryakıt istasyonlarında hangi ürünlerin ve hangi kapsamda satılabileceğine yönelik yeni kurallar getirilmesi gerektiğini savundu.

AESOB Başkanı, konuyla ilgili taleplerini Ticaret Bakanlığı'na ilettiklerini ve gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını beklediklerini açıkladı. Tartışmanın önümüzdeki dönemde hem perakende sektörü hem de küçük esnaf açısından gündemde kalması bekleniyor.