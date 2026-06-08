CHP’de mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası yaşanan tartışmalar devam ederken, eski SHP Genel Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Karayalçın, parti içinde yaşanan krizin diyalog yoluyla çözülebileceğini savundu. CHP’nin bölünmesinden endişe duyduğunu belirten Karayalçın, tüm partililerin son noktaya kadar çözüm arayışını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Karayalçın, CHP içinde kalınarak mücadele edilmesinin önemli olduğunu belirterek, “Her şey yapıldı ve artık çözüm kalmadı denilecek noktaya kadar direnmek gerekir” görüşünü dile getirdi.

Süreçte yaşanan gelişmelere de değinen Karayalçın, CHP Genel Merkezi’ne polisle girildiği gün Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla aradığını ancak geri dönüş alamadığını söyledi.

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde ise Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçtiğini belirttiği bir telefon görüşmesinin detayını paylaştı.

Karayalçın’ın aktardığına göre Özel, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede, “İkimiz de çekilelim, kurultaya kadar eski genel başkan ve büyüğümüz olarak Murat Karayalçın yönetsin” önerisini gündeme getirdi.

Karayalçın, bu öneriden haberi olmadan Kılıçdaroğlu’nu aradığını belirterek, “Belki bunu da değerlendirdi ancak sonuçta böyle bir gelişme yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun son dönemde sıkça dile getirdiği “arınma” ve “hesap sorma” çıkışlarına da değinen Karayalçın, partinin kirli bir yapı olarak gösterilmesine karşı çıktı. Eğer partide sorunlu isimler varsa bunun açık şekilde ortaya konulması gerektiğini söyledi.

Karayalçın ayrıca son dönemde bazı CHP’li belediye başkanlarına yönelik soruşturmaları hatırlatarak, partinin bu süreçleri de değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın olası uzlaşma girişimlerinde rol alıp alamayacağı sorusuna ise Karayalçın, katkı sağlayabilecek herkesin devreye girmesi gerektiği yanıtını verdi.

Özgür Özel’in dokunulmazlığının kaldırılabileceğine yönelik iddiaları da değerlendiren Karayalçın, böyle bir adımın “çok ileri bir aşama” olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına da değinen Karayalçın, aday belirleme yönteminin değiştirilmemesi gerektiğini belirterek, adayın Özgür Özel, Mansur Yavaş ya da başka bir isim olabileceğini ancak kararın parti üyelerinin iradesiyle şekillenmesi gerektiğini savundu.