İngiltere'de Prens Charles ile 29 Temmuz 1981 tarihinde evlenen Prenses Diana'nın düğününde taktığı dünyaca ünlü taç, kraliyet ailesinin gelinleri Kate Middleton ve Meghan Markle tarafından kullanılamayacak. Kraliyet kaynaklarının aktardığına göre, kamuoyunda yanlış bilinenin aksine bu mücevher İngiliz monarşisine değil, köklü Spencer ailesine ait bulunuyor.

Değeri 500 milyon doları aştığı tahmin edilen bu gösterişli parça, 1937 yılında 7. Earl Spencer'ın eşi Cynthia Spencer için özel olarak tasarlandı. Mücevher tarihçileri, tacın yapımında 19. yüzyıldan kalma elmasların kullanıldığını belirtiyor. Diana'nın ablaları Lady Jane Fellowes ve Lady Sarah McCorquodale da kendi düğünlerinde bu aile yadigarı tacı takmışlardı. 1997 yılında Paris'te geçirdiği trafik kazasında 36 yaşında hayatını kaybeden Diana, bu tacı ikonik ipek tafta elbisesi ve 7,6 metrelik kuyruğuyla birleştirerek hafızalara kazımıştı.

TAÇ NEDEN KRALİYET KOLEKSİYONUNDA YER ALMIYOR?

Kraliyet kaynakları, tacın Diana'nın uluslararası şöhreti nedeniyle yanlışlıkla kraliyet koleksiyonunun bir parçası sanıldığını açıklıyor. Ancak mülkiyet her zaman Spencer ailesinde kaldı ve gelecekteki kararlar monarşiden ziyade tamamen bu aristokratik aileye ait. Bu nedenle Meghan Markle'ın Mayıs 2018'de, Kate Middleton'ın ise Nisan 2011'de kendi düğünlerinde bu tacı takması hiçbir zaman söz konusu olmadı. Bunun yerine Kate Middleton Kraliçe II. Elizabeth'in Cartier Halo Tacını, Meghan Markle ise Kraliçe Mary'nin Elmas Bantlı Tacını tercih etti.

500 MİLYON DOLARLIK MİRAS KİME GEÇECEK?

İngiliz aristokrasisindeki katı veraset kuralları gereği, aile yadigarı unvanlar ve mülkler genellikle ailenin doğrudan varisine devrediliyor. Diana 1992'de hayatını kaybettiğinde tacın mülkiyeti, şu anki 9. Earl olan Charles Spencer'a geçti. Kraliyet uzmanlarının bildirdiğine göre, taç ilerleyen yıllarda Charles Spencer'ın oğlu Althorp Vikontu Louis Spencer'a intikal edecek. Böylece eser, kraliyet ailesinden tamamen bağımsız bir şekilde Spencer soyunda kalmaya devam edecek.

SPENCER AİLESİNİN KÖKLERİ NEREYE DAYANIYOR?

Prenses Diana, evlilik yoluyla değil doğuştan gelen bir asalet unvanına sahipti. 15. yüzyıla kadar uzanan tarihiyle Spencer Hanedanı, İngiliz siyaseti ve ordusunda yüzyıllar boyunca etkin bir rol oynadı. Babası 1975'te Earl unvanını aldığında resmi olarak "Lady Diana Spencer" adını alan prensesin soyu, geçmişteki İngiltere kralları II. Charles ve II. James'e kadar dayanıyor. Hatta eski Başbakan Sir Winston Churchill'in de aynı soydan gelmesi, ailenin İngiliz tarihindeki derin etkisini ortaya koyuyor.