Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu taşıma hattında yaşandığı belirtilen olayın Hal Kavşağı çevresinde meydana geldiği öğrenildi.

İddiaya göre iş çıkışında Oba Mahallesi’ndeki evine gitmek için otobüse binen Hülya Alagöz, gazi yakınlarına tanınan ücretsiz ulaşım hakkı kapsamında kullandığı kartını cihazda okutmak istedi. Ancak kartın çipinde oluşan arıza nedeniyle sistem kartı algılamadı.

Alagöz, kartı birkaç kez denemesine rağmen sonuç alamadığını, ardından şoföre gazi yakını kartını gösterdiğini söyledi. Buna rağmen araca devam etmesine izin verilmediğini ileri süren Alagöz, yaşadığı durumun kendisini üzdüğünü ifade etti.

Hülya Alagöz, yaşananlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İşten çıktıktan sonra evime gitmek için otobüse bindim. Kartımın çipinde arıza olduğu için okutamadım. Gazi yakını kartımı göstermeme rağmen otobüsün içine geçmeme izin verilmedi. Yolcuların yanında rencide oldum. Gazi yakınlarının bu şekilde bir muameleyle karşılaşmaması gerektiğini düşünüyorum.”

Olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Alagöz, amacının yalnızca kendi yaşadığı mağduriyetin giderilmesi değil, diğer şehit ve gazi yakınlarının da benzer sorunlarla karşılaşmasının önüne geçmek olduğunu söyledi.

İddialara konu olayın otobüs içi güvenlik kameralarına da yansıdığı öğrenildi. Başlatılan hukuki süreç kapsamında kamera kayıtlarının da incelenmesi bekleniyor.

Olayla ilgili olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi veya ilgili ulaşım birimlerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sürecin savcılık incelemesinin ardından netlik kazanacağı belirtiliyor.