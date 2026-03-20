20 Mart 2026 Cuma günü, Ramazan Bayramı’nın ilk saatlerinde altın fiyatları hem küresel hem de yurt içi gelişmelerin etkisiyle aşağı yönlü hareket etti. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) sonrası güçlenen dolar ve kar satışları, altın tarafında baskı oluşturdu.

Bayramda nakit ihtiyacının artması ve piyasalarda işlem hacminin düşmesi de fiyatlar üzerinde etkili olurken, Antalya ve Alanya gibi bölgelerde fiziki altın talebi yakından izleniyor. Kuyumcularda özellikle küçük yatırımcının “alım fırsatı mı?” sorusu öne çıkıyor.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin arkasında birkaç temel neden öne çıkıyor:

• Fed’in faiz indirimine mesafeli durması: Yüksek faiz ortamı altının cazibesini azaltıyor.

• Doların güçlenmesi: Küresel yatırımcılar dolara yöneliyor.

• Kar satışları: Son haftalardaki yükseliş sonrası yatırımcılar satışa geçti.

• Bayram etkisi: Nakit ihtiyacı ve düşük işlem hacmi fiyatları baskılıyor.

Analistler, kısa vadede dalgalı seyir beklerken, özellikle jeopolitik gelişmelerin altın üzerinde belirleyici olmayı sürdüreceğine dikkat çekiyor.

GRAM ALTIN FİYATI 20 MART 2026

Alış: 6.740,90 TL

Satış: 6.741,96 TL

Hafta içinde 6.800 TL seviyelerine kadar çıkan gram altın, bayram sabahında 6.500 TL bandına doğru geri çekildi.

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 11.407,00 TL

Satış: 11.940,00 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 45.486,00 TL

Satış: 47.435,00 TL

ONS ALTIN FİYATI

Alış: 4.733,85 Dolar

Satış: 4.734,54 Dolar

PİYASALARDA BEKLENTİ NE YÖNDE?

Teknik seviyelere göre ons altında 4.815 dolar kritik destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin korunması halinde kısa vadeli tepki yükselişleri görülebilir. Ancak aşağı kırılması durumunda 4.700 dolar bandına doğru geri çekilme ihtimali güçleniyor.

Öte yandan yıl başına göre altın halen yükselişini koruyor. Bu durum, özellikle uzun vadeli yatırımcıların piyasadan tamamen çıkmadığını gösteriyor.

ALANYA VE ANTALYA’DA ALTIN HAREKETLİLİĞİ

Bayram döneminde Alanya ve Antalya’da kuyumcularda hareketlilik sürüyor. Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çeyrek ve gram altına talep devam ederken, fiyatlardaki geri çekilme bazı vatandaşlar için alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.

Kuyumcular, bayram sonrası piyasalarda daha net bir yön oluşmasını bekliyor.