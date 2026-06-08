Ticaret Bakanlığı, esnaf ve sanatkârların işletme sermayelerini güçlendirmek amacıyla yürütülen hazine destekli kredi programının güncel verilerini paylaştı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılının ocak ve mayıs aylarını kapsayan beş aylık dönemde esnafa ciddi bir finansman kaynağı yaratıldı.

Kredi ve kefalet kooperatiflerinin kefaletiyle sağlanan destekler kapsamında, yılın ilk bölümünde 83 bin 420 adet kredi işlemi gerçekleştirildi. Bu işlemler sonucunda esnaf ve sanatkârlara kullandırılan toplam tutarın 63,1 milyar lira olduğu bildirildi. Söz konusu uygulamanın temel hedefinin, ekonomik hayata katkıyı artırmak ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürülebilir kılmak olduğu vurgulandı.

GEÇMİŞ YILLARDAKİ KREDİ KULLANIM ORANLARI NASILDI?

Resmi verilere göre, hazine destekli finansman hacminde yıllara göre dalgalı bir seyir izlendi. 2023 yılında 441 bin 151 kredi işlemiyle piyasaya 164 milyar lira aktarılırken, bu rakam 2024 yılında 232 bin krediyle 114,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 2025 yılına gelindiğinde ise kredi sayısı 257 bin 709'a, sağlanan finansman tutarı da 175,8 milyar liraya yükseldi.

HAZİNE DESTEĞİ ESNAF İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Hazine destekli krediler, esnafın nakit akışını dengelemesine ve artan operasyonel maliyetler karşısında işletme sermayesini korumasına yardımcı oluyor. Özellikle kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla sağlanan düşük maliyetli bu finansman, piyasadaki ticari faaliyetlerin kesintisiz sürmesi için kritik bir altyapı sunuyor.

Bakanlığın paylaştığı uzun vadeli veriler, sistemin hacmini de ortaya koydu. 2002 yılından 31 Mayıs 2026 tarihine kadar geçen süre zarfında, esnaf ve sanatkârlara kullandırılan toplam kredi sayısının 4 milyon 681 bin olduğu açıklandı. Bu çeyrek asırlık süreçte sağlanan toplam hazine destekli finansman tutarı ise 802,9 milyar liraya ulaştı.