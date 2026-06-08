Filipinler’in güneyinde bulunan Mindanao bölgesi güçlü bir depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin (USGS) verilerine göre deprem, Sarangani iline bağlı Kablalan ilçesinin yaklaşık 26 kilometre güneybatısında meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 7,8 olarak açıklanırken, depremin yerin 55,2 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar da kaydedildi. İlk belirlemelere göre büyüklükleri 4,6 ile 6,5 arasında değişen en az 10 artçı deprem yaşandı. Yetkililer, artçıların bir süre daha devam edebileceği uyarısında bulundu.

TSUNAMİ RİSKİ NEDENİYLE ACİL UYARI

Şiddetli depremin ardından Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tsunami tehlikesine karşı alarm durumuna geçti. Enstitü Direktörü Teresito Bacolcol, Sultan Kudarat ve Sarangani bölgelerindeki tsunami gözlem istasyonlarında yaklaşık 1 metre yüksekliğinde dalgaların tespit edildiğini açıkladı.

Yetkililer, kıyı kesimlerinde yaşayan vatandaşlardan denizden uzaklaşmalarını ve güvenli bölgelere geçmelerini istedi.

DEVLET BAŞKANINDAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., deprem sonrası yaptığı açıklamada tsunami riski bulunan bölgelerde yaşayanlara vakit kaybetmeden yüksek kesimlere çıkmaları çağrısında bulundu.

Marcos, afet yönetimi ekiplerinin ve acil müdahale birimlerinin hazır bekletildiğini belirterek gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

KOMŞU ÜLKELER DE TEDBİR ALDI

Depremin ardından sadece Filipinler değil, çevre ülkeler de harekete geçti. Malezya Meteoroloji Dairesi, Borneo Adası'ndaki Sabah eyaleti için tsunami uyarısı yayımladı ve kıyı bölgelerinde dikkatli olunmasını istedi.

PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ'NDE YER ALIYOR

Filipinler, dünyanın en aktif deprem ve volkan kuşaklarından biri olan "Pasifik Ateş Çemberi" üzerinde bulunuyor. Bu nedenle ülkede yıl boyunca çok sayıda deprem meydana geliyor. Uzmanlar, bölgede büyük depremlerin ardından tsunami riskinin her zaman dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.