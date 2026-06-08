Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, halk sağlığını korumak amacıyla yürütülen gıda denetimlerinin son bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Ülke genelinde gerçekleştirilen 82 bin gıda denetimi sonucunda, mevzuata aykırı hareket eden işletmelere toplam 142.5 milyon lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.

SIFIR TOLERANS İLKESİ

Sosyal medya hesabı üzerinden sürece ilişkin detayları aktaran Bakan Yumaklı, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşma hakkını teminat altına almak için saha denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini bildirdi. Denetim aşamalarında "sıfır tolerans" prensibiyle hareket ettiklerinin altını çizen Yumaklı, işini hakkıyla yapan üretici ve işletmelerin emeğini desteklediklerini, ancak halk sağlığını tehlikeye atan fırsatçılara kesinlikle izin vermeyeceklerini vurguladı.

TÜKETİCİLER ŞÜPHELİ DURUMLARI NASIL BİLDİREBİLİR?

Gıda güvenliği zincirinin sürdürülebilirliğinde resmi denetimlerin yanı sıra tüketici farkındalığı da büyük önem taşıyor. Vatandaşların, perakende satış noktalarında veya toplu tüketim yerlerinde karşılaştıkları hijyen ihlalleri ile şüpheli ürünleri Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ALO 174

Gıda Hattı'na bildirmeleri tavsiye ediliyor. Tüketici şikayetleri doğrultusunda başlatılan incelemeler, piyasadaki olası usulsüzlüklerin ve halk sağlığını tehdit eden unsurların daha hızlı tespit edilmesine olanak sağlıyor.