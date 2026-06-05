Avrupa Birliği (AB), plastik kirliliğiyle mücadele kapsamında yeme-içme sektörünü yakından ilgilendiren yeni bir düzenlemeye imza atıyor. Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü (PPWR) doğrultusunda alınan karara göre, restoran, kafe ve otellerde masaya getirilen tek kullanımlık sos paketleri 12 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla kullanımdan kaldırılacak.

AB yetkililerinin paylaştığı verilere göre, birlik sınırları içindeki toplam plastik tüketiminin yaklaşık yüzde 40'ı ambalajlardan kaynaklanıyor. Kısa ömürlü olan küçük paketlerin yarattığı atık yükünü hafifletmek amacıyla ketçap, mayonez, hardal, soya sosu ve porsiyonluk şeker gibi ürünlerin tek kullanımlık sunumu sona erecek. Bu ürünler artık işletmeler tarafından yeniden doldurulabilir cam şişeler, sosluklar veya çok kullanımlık kaplarla servis edilecek.

HANGİ DURUMLAR MUAF TUTULACAK?

Yeni kurallar yeme-içme sektöründeki tüm tüketim senaryolarını kapsamayacak. Düzenlemeye göre, paket servis hizmetleri ve eve teslim siparişlerde küçük gramajlı sos paketlerinin kullanımına devam edilmesine izin veriliyor. Bununla birlikte, hijyen ve sağlık standartlarının kritik olduğu hastaneler ile belirli sağlık kuruluşları da bu kısıtlamanın dışında bırakıldı.

DÜZENLEME SEKTÖRÜ NASIL ETKİLEYECEK?

Bu adım, Avrupa Birliği'nin kişi başına düşen ambalaj atığı miktarını asgariye indirmeyi amaçlayan geniş çaplı yeşil dönüşüm stratejisinin bir ayağı olarak öne çıkıyor. İşletmelerin 2026 yılına kadar tedarik zincirlerini ve masa üstü servis ekipmanlarını bu yeni tüzüğe uygun hale getirmesi gerekecek. Avrupa pazarına ihracat yapan veya kıta genelinde faaliyet gösteren gıda tedarikçilerinin de ambalajlama süreçlerinde yeniden kullanılabilir alternatiflere yönelmesi bekleniyor.