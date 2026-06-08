Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte serinlemek amacıyla kullanılan havuzlar, hijyen kurallarına uyulmadığı takdirde ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor. Yayımlanan sağlık uyarılarına göre, klorlama işleminin eksik yapıldığı sular, özellikle çocuklar üzerinde büyük bir enfeksiyon riski barındırıyor.

Temizliğinden emin olunmayan havuzların kullanımı; deri, göz, kulak ve mide-bağırsak yollarında çeşitli hastalıklara neden olabiliyor. Göz enfeksiyonları genellikle akıntı ve kızarıklık belirtileriyle ortaya çıkarken, çocuklarda dış kulak yolu rahatsızlıkları da sıkça gözlemleniyor. Ayrıca iyi klorlanmamış suyun yutulması halinde ateş, kusma, bulantı ve ishal gibi mide-bağırsak problemleri yaşanabiliyor. Uzmanlar, bu tip durumlarda vücudun sıvı kaybını önlemek amacıyla vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini bildiriyor.

HAVUZ SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Enfeksiyon riskini en aza indirmek için havuz suyunun düzenli olarak klorlandığından ve periyodik temizliğinin yapıldığından emin olunması gerekiyor. Tesis yetkililerinden klorlama ve genel hijyen belgelerinin talep edilmesi, güvenli bir yüzme deneyimi için atılabilecek en temel adımlar arasında yer alıyor. Ayrıca havuza girmeden önce ve çıktıktan sonra duş alınması, olası bakteriyel geçişleri önemli ölçüde azaltıyor.