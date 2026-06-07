Fenerbahçe’de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul’da oy sayımı devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanını belirleyecek seçimde ilk sandıklardan gelen sonuçlar kongre alanında hareketliliği artırdı.

Açılan sandıkların önemli bölümünde Aziz Yıldırım’ın, rakibi Hakan Safi’nin önünde olduğu görüldü. Ancak kulüpte resmi sonuç için tüm sandıkların açılması ve sayım işleminin tamamlanması bekleniyor.

İlk sonuçların ardından Aziz Yıldırım’ı destekleyen kongre üyeleri ve taraftarlar tribünlerde tezahürat yaptı. Seçimi Aziz Yıldırım'ın açık ara önde götürdüğü gelen bilgiler arasında.

Başkanlık yarışında 27 bin 138 üyenin oy kullandığı bildirildi. Fenerbahçe’de yeni başkanın kim olacağı, resmi sonuçların açıklanmasıyla netleşecek.

- Açılan sandık sayısı: 12

- Aziz Yıldırım: 4914

- Hakan Safi: 2950

HAKAN SAFİ YENİLGİYİ KABUL ETTİ

Hakan Safi ilk olarak yaptığı açıklamada "Bugün Fenerbahçemizin olağanüstü seçiminin sonuçlarını takip ediyoruz. Gördüğümüz kadarıyla yeniliyoruz. Bu açıklamayı yapmak doğru olacak. Fenerbahçe camiasının sandığı namustur. Fenerbahçe camiası böyle istedi. Heyecan ve nefes getirmeye çalıştım. Fenerbahçe'ye ciddi yatırımlar ve ciddi transferler sözü verdim. Kontratlarını da yaptım. Takdiri Fenerbahçe camiası başka türlü anlıyor. Eskiden yana, eskiyle yaşamayı seviyor. Aziz Başkan'ı tebrik ediyorum. İnşallah başarılı olur. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim, emrindeyim. Camiamız böyle uygun görmüş, rakibi kutluyorum." dedi.