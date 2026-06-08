İstanbul Avrasya Tüneli'nde sabah 08.00 sularında meydana gelen trafik kazası, tünelde kısa süreli su taşkınına yol açtı. Kontrolden çıkan bir otomobilin yangın söndürme panosuna çarpması sonucu sistemdeki su yola boşaldı.

Kaza sonrası tünel zemininde su birikintisi oluşurken, güzergahı kullanan sürücüler güvenlik amacıyla geçici olarak alternatif yollara yönlendirildi. Tünel işletmesi ve ilgili ekiplerin hızlı müdahalesiyle alanda onarım çalışmaları başlatıldı.

SUYUN KAYNAĞI DENİZ DEĞİL

Olayın ardından kamuoyunda tünelin yapısal bütünlüğüne dair oluşabilecek tedirginlikler üzerine İstanbul Valiliği resmi bir açıklama yayımladı. Valiliğin bildirdiğine göre, tünele akan suyun deniz suyuyla herhangi bir bağlantısı bulunmuyor. Taşkının tamamen itfaiyeye ait yangın söndürme sistemindeki musluğun çarpma etkisiyle kırılmasından kaynaklandığı aktarıldı.

TRAFİK AKIŞI NORMALE DÖNDÜ

Deniz altından geçen tünelin güvenliğine dair endişeleri net bir şekilde gideren bu açıklamanın ardından, alandaki tahliye ve temizlik çalışmaları hızla tamamlandı. Ekiplerin yürüttüğü koordineli çalışma sonucunda kapalı kalan Avrasya Tüneli, saat 09.00 itibarıyla güvenli bir şekilde yeniden araç trafiğine açıldı.