Antalya’da bugün öğleden sonra Kepez’de bulunan Otokoç araç galerisine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İş yerine ateş açtıktan sonra kaçan şüphelinin, Güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışma sonucunda Alanya’da yakalandığı öğrenildi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Kepez’deki Otokoç araç satış merkezinde meydana geldi. İddiaya göre şüpheli, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Kurşunların iş yerinin cam ve dış cephesine isabet ettiği olayda yaralanan olmadı.

Silah seslerini duyan çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada iş yeri çevresinde 3 mermi çekirdeği bulundu.

Saldırının ardından geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameraları ve saha araştırmalarıyla şüphelinin izini sürdü. Yapılan operasyon sonucunda saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlı Alanya’da yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, saldırının nedeni ve olası bağlantılarının araştırıldığı bildirildi.

Öte yandan aynı gün İstanbul Maltepe’de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü’ne yönelik silahlı saldırı da gündeme gelmişti. Yetkililer, Antalya ve İstanbul’daki olaylar arasında bağlantı olup olmadığına ilişkin incelemenin devam ettiğini belirtti.