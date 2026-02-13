Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte su seviyesinde yükselme yaşanırken, bölge halkı geceyi tedirgin geçirdi. Gün içinde bölgenin boşaltılacağını belirten Kestel Mahalle Muhtarı vatandaşları uyardı



Kestel Mahallesi Muhtarı Hüsnü Uyar’ın yaptığı açıklamada, “Resmi makamlardan aldığımız emre göre Dimçayı Havzası’nda bodrum, zemin ve birinci katta oturanlar tedbir amaçlı Dimçayı Havzası’ndan ayrılmaları isteniyor. Akşam saat 19.00’da tekrar toplantı yapılacaktır. Ayrılanların eve dönüşleri ya da yatacakları yer konusunda bilgilendireme yapılacaktır. Dimçayı Bölgesi’nde oturan vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Tedbir amaçlı boşaltılmak isteniyor. Ekipler koordineli bir şekilde çalışıyor” dedi. (Ramazan ÖZDEMİR)