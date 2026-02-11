Evet değerli okurlarım; gündem o kadar tehlikeli bir hal aldı ki, eski dosyalar, o meşhur "iğrenç dosyalar" bir bir açılıyor. Eyvallah, bunların hepsini görüyoruz, biliyoruz.

Ancak artık bir orası kalmıştı: Atatürk'ü bu işlere karıştırmak!

Şimdi de Atatürk'ün teknesi Savarona ve Epstein üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor. Güya Epstein'in Türkiye ayağı kimse, onlar için tahsis edilen kızlar veya alem yapmak için kiraladıkları o tekne... Artık detayında ne yalanlar dönüyor, orasını bilemiyorum.

Bakın, öyle bir gelecek tarih kurgulanıyor ki; bundan 15-20 sene sonra, bugün 10 yaşında olan bir genç, 20-25 yaşına geldiğinde tarihe baktığında şunu görecek: "Epstein'in kızları, Savarona ve Atatürk"

Bizimkiler zaten tarih okuma özürlü olduğu, meselelere yüzeysel baktığı ve maalesef kara cahil bırakıldıkları için, gördükleri karşısında şunu diyecekler: "Aa bak görüyor musun? Atatürk ile Epstein görüşüyormuş; bak, Atatürk teknesini Epstein'e kiralamış!" Çünkü o genç, derinlemesine tarih okumayacak. Atatürk'ün neredeyse bir yüzyıl önce vefat ettiğini, o teknenin bugün kimlerin tekelinde olduğunu, kimin elinde olup kime kiralandığını bilmeyecek. Ama gelecek tarihte Atatürk'ün teknesi ve Epstein aynı yazı karesinde çıkacağı için zihinlerde bu algıyı oluşturuyorlar.

Gelecek tarihin üzerinde işte böyle oyunlar oynuyorlar. Yazıklar olsun! Gerçekten çok tehlikeli şeyler dönüyor.