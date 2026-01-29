Bilader öndüün benim abbabın biri "Amat Emmi, geliceg ay oğlanın düünü var. Gel de gülüglü çorbamı iç" dedi. Icıg o deelden Tosmur tehnesi yabdıg. "Hindi bi çalgıcııla görüşücem. Bilisin, düünde çalgı olmassa o düünün dadı olmaz" dedi. Ben de "Ööle bilader, ölü evinde aalamag, düün evinde oynamag ilazım" dedim. Çalgı işi deyinsire hööle Alanya'nın esgi çalgıcıları geldi aglıma. Bilader, benim güccüglüümde bi Kutur Aba varıdı. Kutur Aba gaşııla şişe çalardı düünlerde, hanimleri oynadırdı. Obalı Gara Fatma Abam varıdı "Gene yeşillendi fındıg dalları" deyeregden bi başlardı, hanimler yerinde duramazdı. Gene Davılcı Iramazan'ın anası ıramedli Melahad Abam varıdı, o da çog gözel ud çalardı. Ondan soona erkeg çalgıcılar varıdı. Dimçayı'ndan Gamber Emmi varıdı, çog gözel davıl çalardı. Mamıdseedili Goçumoolu Teefig düünlerde def çalardı. Goçumoolu "Baccalarda pırasa, yapraana kar yaasa" deyi bi başlar, ondan soona "Oolan yaylı, gız yaylı, şööle bööle derken, aşam oldu gari" deyi devam eder gederdi. Bilader taa çalgıcı çog emme benim yer az. Engi işe devam edicez. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.