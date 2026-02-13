Kuvvetli yağışlar nedeniyle olası zararların önüne geçmek amacıyla tedbir amaçlı tahliye edilen mahallelerdeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapıyor.

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) koordinesinde sahada çalışan ekipler, konaklama ihtiyacı duyan vatandaşları güvenli ve uygun kamu misafirhanelerine yerleştirmeye devam ediyor.

Kaymakamlık yaptığı paylaşımda tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ifade ederken konaklama desteği talepleri için kendileriyle iletişime geçilmesini istedi.