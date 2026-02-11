TÜRKİYE İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 15.5 milyon kayıtlı çalışanı var Türkiye’nin. Bunların 6.4 milyonu (%41) hizmet sektöründe aktif. Hizmet başlığının altına çeşitli iş kolları giriyor. Perakende ve ticaret 2.5 milyon(%16) Eğitim ve sağlık 1.5 milyon (%10) Turizm 1.3 milyon (%8) Ulaşım ve lojistik 700.000(%5) Finans ve bilişim 400.000 (%3)

TURİZM BUNUN NERESİNDE?

Turizmi kendi içinde biraz açacak olursak da; 520.000 kişi otellerde çalışıyor (%40) 380.000 kişi yiyecek & içecek(%29) 150.000 kişi seyahat acentelerinde(%12) 130.000 kişi rehber(%10) 120.000 kişi havayolu ve ulaşım(%9) (taşeron firmalardan alınan çalışanların bu rakamlara dahil olduğunu sanmıyorum)

TARIM HÂLÂ ÇOK ÖNEMLİ

Verimli tarlaları yıkıp yerine binalar yapsak da, biz hâlâ bir tarım toplumuyuz. 4.2 milyon kişi(%27) tarımdan geçiniyor. Geçtiğimiz günlerde değerli dostum Minareci çok çarpıcı bir örnekle tarım-teknoloji ürünlerini karşılaştırmıştı. Tarlasında domates yetiştiren bir çiftçi, ancak 21 tonluk bir toptan domates satışı ile İPhone'un yeni çıkan modelini alabiliyordu. Nasıl hesap ama? Bir Tır dolusu domates, eşittir 150 gramlık bir akıllı telefon.

EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ

Gazı ile geldiğimiz yer belli. Özgür beyinler yetiştiren toplumlar, bizlere yazılım ve teknoloji satarak zenginleşirken, bizler onların tarım ambarları olarak onlar için üç kuruşa domates yetiştirmeye devam ediyoruz. Taksi yatırımsız Uber, otel yatırımsız booking.com, mal yatırımsız Amazon çarpıcı örneklerden bazıları. Biz de onların bize sattıkları ölümcül silahlarla birbirimizi öldürüp gidiyoruz işte. Neyse konuyu çok dağıttım. Ben yine naif rakamlarıma döneyim. Ne diyorduk, ha sırada 3.1 milyon ile sanayi var(%20) Sonra da 1.8 milyon ile inşaat(%12) Onca yıpranmış imajımıza rağmen bizi hâlâ yılda 62 milyon turistin (bu rakamın 10 milyonu Türkiye dışında yaşayan-çalışan Türkler'den oluşuyor) ziyaret etmesi hem tatlı bir mucize, hem de Anadolu'nun gizemli cazibesi ve bereketi.