Corendon Alanyaspor, Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. Kâğıt üzerinde bakıldığında "deplasmanda alınan 1 puan" değerli görünüyor. Evet, doğrudur. Bu ligde Dolmabahçe'den puanla çıkmak herkesin harcı değildir. Ancak futbol yalnızca tabelaya bakılarak okunmaz. Asıl mesele, bu 1 puanın neden galibiyet olmadığını sorgulayabilmektir.

Alanyaspor bu sezon ligde 11'inci kez berabere kaldı. Deplasmanda ise üst üste 5 maçtır sahadan 1 puanla ayrılıyor. Son 4 maçta galibiyet yok. İç sahada ise üst üste 2 mağlubiyet... Bu tablo bize şunu net söylüyor: Bu takım kaybetmemeyi öğrenmiş, ama kazanmayı unutmaya başlamış.

Burada kimseyi linç etmeye gerek yok. Ancak hesap sormadan da bu iş yürümez. Çünkü Süper Lig, iyi niyetle değil, sonuçla ayakta kalınan bir vitrin. Alanyaspor tam 10 sezondur bu devler arenasında yer alıyor. Bu tesadüf değil; akıl, emek ve istikrarın sonucu. Ama bu başarı hikâyesi, rehaveti de affetmez.

Beşiktaş maçındaki mücadele, istek ve direnç alkışı hak ediyor. Buna itiraz yok. Fakat şu soru masada duruyor: Bu takım neden iç sahada daha kırılgan, deplasmanda ise galibiyete bu kadar uzak?

İşte bu soru, teknik ekipten yönetime, sahadaki oyuncudan tribündeki taraftara kadar herkesin payına düşeni alması gereken bir sorudur.

Lig uzun bir maraton, evet. Ama bazı virajlar vardır ki, "nasıl döndüğün" değil, dönüp dönemediğin önemlidir. Şimdi önümüzde 14 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak Konyaspor maçı var. Bu maç sıradan bir lig karşılaşması değildir. Bu maç, Alanyaspor'un yönünü tayin edecek maçlardan biridir.

Buradan açık ve net söylüyorum: Alanya halkı bu maçta tribünde yoksa, sahadaki 11'in de işi zorlaşır. Bu takım, bu şehirle birlikte güçlü. Bu arma, boş koltuklara bakarak değil, dolmuş tribünlerin sesiyle ayakta kalır.

Eleştirelim, sorgulayalım, hesap soralım... Ama önce sahip çıkalım. Çünkü Süper Lig büyük bir vitrin ve Alanyaspor, bu vitrinde 10 yıldır alnı dik duruyor.

Bu duruşu korumak istiyorsak, 14 Şubat'ta herkes yerini alsın. Çiçek değil, destek günü! Haydi sevgililer 14 Şubat'ta tribünde buluşsun!