Otoparkta gece bekçiliği yapan Mustafa Şaşak için arkadaşları sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Pasta ile otoparka gelen arkadaşları, mumları yakarak Şaşak’ın doğum gününü kutladı. Kutlamanın ardından iddiaya göre arkadaşları kısa süreliğine dışarı çıktı. Yine iddiaya göre bu sırada Şaşak’ın nöbet kulübesinde oynadığı silah ateş aldı Şaşak ağır yaralanırken, arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Şaşak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Mustafa Şaşak’ın cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
17 yaşındaki genç doğum gününde hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kendisi için yapılan doğum günü kutlaması sırasında oynadığı silahın kazara ateş aldığı öne sürülen Mustafa Şaşak (17) hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
