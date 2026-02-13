Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası kentin yüksek kesimlerinde saatte hızı 100 kilometreyi bulan fırtına etkili oldu. Aybastı, Gürgentepe, Kumru, Gölköy ve Mesudiye ilçelerinde öğleden sonra etkisini artıran tam fırtına nedeniyle 11 evin çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi ve park halindeki araçlar ile elektrik direkleri de zarar gördü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, iş makineleriyle bölgede çalışma başlattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan sarı kodlu uyarıda, 19 ilçenin tamamında etkili olacak fırtınanın yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürebileceği belirtildi.
Fırtına nedeniyle evleri çatıları uçtu
Ordu'nun yüksek rakımlı ilçelerinde etkili olan fırtına nedeniyle 11 evin çatısı uçtu, bazı ağaçlar devrildi ve park halindeki araçlar ile elektrik direkleri de zarar gördü.
Kaynak: DHA
Yorumlar
Trend Haberler
Son Dakika! Alanya'da acil boşaltın emri
Son Dakika! Alanya'da muhtardan acil çağrı: Bölgeyi boşaltın!
Alanya’da araç kurşunlandı! Şok infaz...
Alanya'da gece yaşanan c*nayetin detayları ortaya çıkıyor
Alanya'da silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti: Olacakları önceden haber vermiş
Son Dakika! Alanya'da ulaşım felç: Dev kayalar yolu kapattı