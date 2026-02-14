Oba Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak kritik mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

​Turuncu-yeşilli ekip için Tümosan Konyaspor'la oynanacak olan kritik karşılaşma, lig sıralaması açısından adeta 6 puan değerinde. Ligde 23 puanla 10. sırada yer alan Alanyaspor, 20 puanla 13. basamakta bulunan Konyaspor'u mağlup ederek hem puan farkını açmak hem de alt sıralarla arasına mesafe koymak istiyor. Olası bir puan kaybı ise tabloyu tersine çevirebilir. Bu nedenle mücadele, sezonun kırılma maçlarından biri olarak görülüyor.