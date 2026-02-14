Turizmin başkenti Antalya’dan havalanarak Manchester’a gitmekte olan Jet2 havayollarına ait LS896 sefer sayılı uçak, binlerce feet yükseklikte korku dolu anlara sahne oldu. Tatil dönüşü yolcularını taşıyan uçakta başlayan sözlü tartışma, kısa sürede şiddet içerikli bir kaosa dönüştü. Kabin ekibinin tüm çabalarına rağmen yatışmayan olaylar zinciri, uçağın rotasını değiştirmesine ve acil iniş yapmasına neden oldu. Alanya ve çevresindeki turizm hareketliliği açısından kritik öneme sahip olan İngiltere hattında yaşanan bu olay, havayolu şirketini sert tedbirler almaya itti.

IRKÇILIK İDDİASIYLA YUMRUKLAR KONUŞTU

Uçak seyir halindeyken iki yolcu arasında başladığı öne sürülen tartışmanın fitilini, iddialara göre ırkçı söylemler ateşledi. Gerilim bir anda tırmanarak yumruklu kavgaya evrildi. Diğer yolcuların dehşet dolu bakışları arasında süren arbede, uçuş güvenliğini tehlikeye atacak boyuta ulaşınca pilotlar inisiyatif alarak Brüksel Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Olay anı, uçaktaki diğer yolcuların cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

SERT CEZA: HEM MEN HEM FATURA

Brüksel’e inen uçağa giren polis ekipleri, kavgaya karışan iki şüpheliyi gözaltına alarak uçaktan indirdi. Ancak olay sadece adli süreçle sınırlı kalmadı. Jet2 havayolları, havacılık tarihinde ender görülen sertlikte bir yaptırım uyguladı. Şirket, söz konusu iki yolcunun "korkunç davranışları" nedeniyle havayoluyla uçuşlarını ömür boyu yasakladığını duyurdu.

Daha da dikkat çekici olan ise şirketin mali yaptırım kararı oldu. Zorunlu iniş nedeniyle oluşan yakıt, liman ve operasyonel tüm masrafların, olay çıkaran bu iki yolcudan tahsil edileceği açıklandı. Havayolu şirketi, "Aile dostu bir şirket olarak yolcu huzurunu bozanlara sıfır tolerans gösteriyoruz" mesajıyla, turizm sezonunda benzer taşkınlık yapmayı düşünenlere net bir gözdağı verdi.