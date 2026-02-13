Şiddetli yağış sonrası Kuşyuvası, Gümüşkavak ve Oba-Çatak hatlarında yollar kapandı. Birden fazla noktada heyelan ve sel riski nedeniyle geçiş durdu.

Alanya’da günlerdir aralıklarla etkili olan şiddetli sağanak yağış, özellikle kırsal ve dağlık bölgelerde ulaşımı ciddi şekilde etkiledi. Yağışla birlikte gevşeyen zemin nedeniyle birçok noktada heyelan ve kaya düşmesi yaşandı. Bazı güzergâhlarda ulaşım tamamen durdu, bazı hatlarda ise kontrollü geçiş de yapılamıyor.

KUŞYUVASI’NDA YOL KAYA KÜTLELERİYLE KAPANDI

En kritik noktalardan biri Kuşyuvası mevkii oldu. Dağ yamacından kopan büyük kaya parçaları yola savruldu. Yolun iki yönü de kapanırken, karayolunda adeta taş duvar oluştu. Bölgeyi kullanan sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

Ekipler alanda temizlik ve güvenlik çalışması başlattı ancak zeminin halen oynak olduğu belirtiliyor. Bu yüzden çalışma yavaş ilerliyor. Yağış aralıklarla devam ediyor çünkü.

ÜÇ ANA GÜZERGAHTA GEÇİŞ DURDU

Alanya’da heyelan nedeniyle kapanan yollar sürücüler için alternatif güzergâh arayışını da beraberinde getirdi. Son duruma göre:

Kuşyuvası Mevkii: Heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle yol kapalı.

Heyelan ve kaya düşmesi nedeniyle yol kapalı. Gümüşkavak Yolu: Dim Vadisi hattında peş peşe yaşanan toprak kaymaları nedeniyle ulaşım durduruldu. Sürücüler için Dim Alacami – Yalçı Mahallesi hattı öneriliyor.

Dim Vadisi hattında peş peşe yaşanan toprak kaymaları nedeniyle ulaşım durduruldu. Sürücüler için Dim Alacami – Yalçı Mahallesi hattı öneriliyor. Oba – Çatak Mevkii: Sel riski ve taşkın suları nedeniyle geçişe izin verilmiyor. Alternatif olarak Asmaca – Bucakoluk güzergâhı gösteriliyor.

Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar sabah işe gidiş saatinde yolda kaldı. Kısa mesafe diye çıkılan yol uzadı. Yakıtı hesap etmeyen de oldu.

DİM ÇAYI HATTINDA HASAR BÜYÜDÜ

Yağışla birlikte baraj doluluğunun artması sonrası yapılan kontrollü su salımı, Dim Çayı çevresindeki işletmeleri de etkiledi. Debinin yükselmesiyle çay kenarındaki çardak ve oturma alanlarının bir kısmı sürüklendi.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 30 işletmede maddi hasar oluştu. Masa, sandalye ve hafif yapılar akıntıya kapıldı. Hasar tespit çalışmaları yağışın zayıflamasıyla hız kazanacak.

YENİ HEYELAN UYARISI

Yetkililer, yağmurun ardından toprağın suya doyması nedeniyle yeni heyelan riskinin sürdüğünü bildiriyor. Özellikle dağ yolu, dere yatağı ve vadi içi güzergâhları kullanacak sürücülerin zorunlu olmadıkça yola çıkmaması isteniyor.

Bugün geçer gibi ama zemin hemen toparlanmıyor. Asıl risk bazen yağış durduktan sonra çıkıyor ortaya.