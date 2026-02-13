Yaylalı Mahallesi’nde seyir halindeki hafif ticari araca açılan ateş sonucu genç yolcu olay yerinde yaşamını yitirdi. Soruşturma genişletildi.

Alanya’da akşam saatlerinde yaşanan silahlı saldırı bir gencin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, Yaylalı Mahallesi Cerenler Sokak’ta meydana geldi. Seyir halindeki hafif ticari araca dışarıdan ateş açıldığı, araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Hasan Çakmak’ın vurulduğu bildirildi.

ARAÇ SEYİR HALİNDEYKEN ATEŞ AÇILDI

Edinilen ilk bilgilere göre araçta sürücü koltuğunda S.B. (33) bulunuyordu. Yan koltukta yolcu olarak bulunan Hasan Çakmak, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına hedef oldu. Açılan ateş sonucu genç adam ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bazı mahalle sakinleri o anlarda art arda silah sesleri duyduklarını aktardı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE ÖLÜMÜ BELİRLEDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, vücuduna mermi isabet eden Çakmak’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Genç adamın cenazesi otopsi işlemleri için Alanya’daki morga kaldırıldı. Araçta bulunan sürücünün ise saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı. Alanya’da araçta silahlı saldırı olayı ile ilgili çevredeki güvenlik kameraları mercek altına alındı. Saldırının hedef gözetilerek mi yapıldığı, yoksa farklı bir nedene mi dayandığı araştırılıyor.

Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.