Alanya Yaylalı Mahallesi’nde seyir halindeki araca açılan ateşte 25 yaşındaki Hasan Çakmak yaşamını yitirdi. Olaydan kısa süre önce yaptığı paylaşım ise dikkat çekti.

Alanya’da silahlı saldırı olayı Yaylalı Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Seyir halindeki hafif ticari araca kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Araçta yolcu olarak bulunan 25 yaşındaki Hasan Çakmak, vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetti.

ARAÇ SEYİR HALİNDEYKEN ATEŞ AÇILDI

Edinilen bilgilere göre araçta sürücü koltuğunda S.B. (33) bulunuyordu. Yan koltukta yolcu olarak oturan Hasan Çakmak, saldırının doğrudan hedefi oldu. Açılan ateş sonrası araç durduruldu, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE ÖLÜMÜ TESPİT ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Hasan Çakmak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çakmak’ın cenazesi otopsi işlemleri için Alanya’daki morga kaldırıldı.

Araç sürücüsünün saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı, delil çalışması yapıldı. Bölgedeki kamera kayıtları da incelemeye alındı.

OLAYDAN DAKİKALAR ÖNCEKİ PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Alanya silahlı saldırıda hayatını kaybeden genç ile ilgili bir detay daha ortaya çıktı. Hasan Çakmak’ın olaydan kısa süre önce sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yaptığı görüldü.

Paylaşımda annesinin öğütleri ve “boyun eğmeme” temalı sözlerin yer aldığı, içeriğin ardından yaşanan saldırı nedeniyle çevresindekiler tarafından “adeta olacakların habercisi” şeklinde yorumlandığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.