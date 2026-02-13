Şiddetli yağış sonrası Dimçayı ve baraj hattında su seviyesi kritik sınıra dayandı. Güvenlik gerekçesiyle bölgeye giriş çıkış durduruldu, bazı alanlar için tahliye çağrısı geldi.

DİMÇAYI VE BARAJ BÖLGESİNDE ACİL ÖNLEM

Alanya’da gün boyu etkili olan sağanak yağışın ardından Dimçayı su seviyesi hızlı şekilde yükseldi. Kritik eşik değerlerin aşılması üzerine Dimçayı ve Dim Barajı çevresinde giriş ve çıkışlar geçici olarak kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Sahadaki ekipler suyun akış hızında ve renginde belirgin değişim görüldüğünü bildiriyor. Bu yüzden dere yatağı ve kıyı hattında bulunan vatandaşların bölgeden uzak durması isteniyor.

SADECE İKAMETİ OLANLARA KONTROLLÜ GEÇİŞ

Kontrol noktaları kuruldu. Jandarma ve polis ekipleri, Dimçayı hattına gelişigüzel geçişlere izin vermiyor. Dimçayı çevresinde evi bulunan vatandaşlar ise tahliye ve zorunlu ihtiyaç gerekçesiyle kontrollü şekilde içeri alınıyor. Zemin ve birinci kat seviyesinde bulunan bazı konut ve iş yerleri için tedbir amaçlı boşaltma çağrısı yapıldı. Bölgedeki risk durumuna göre uygulamanın saatlik olarak yeniden değerlendirileceği bildirildi.

ESNAF MALZEMEYİ YUKARI TAŞIYOR

Çay kenarındaki işletmelerde hızlı bir hareketlilik var. Masa, sandalye ve taşınabilir ekipmanlar üst bölümlere çıkarılıyor. Bazı işletmeler günü kapatma kararı aldı. Yağış durdu gibi oluyor, sonra yeniden başlıyor. Su bir anda yükseliyor çünkü. Net tablo birkaç saat içinde ortaya çıkacak.

VATANDAŞLARA “DERE YATAĞINDAN UZAK DURUN” UYARISI

Yetkililer, Alanya Dimçayı son durum gelişmelerinin resmi kanallar üzerinden takip edilmesini istedi. Özellikle fotoğraf çekmek veya görüntü almak için dere yatağına yaklaşılmaması gerektiği vurgulandı. Ani su artışı riskinin sürdüğü belirtiliyor.