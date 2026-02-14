Alanya'da son yılların en yoğun yağışlarından biri yaşanırken, art arda gelen sağanaklar Alanya'daki dere ve çayların debisini tehlikeli seviyeye çıkardı. Özellikle yüksek kesimlerde biriken yağışın baraj havzasını beslemesi ve ardından baraj kapaklarının kontrollü şekilde açılmasıyla birlikte Dim Çayı taştı. Yıllardır yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Dim Çayı'ndaki piknik ve restoran işletmelerinin çay içine kurduğu çardaklar, yükselen suyun etkisiyle yerinden sökülerek metrelerce sürüklendi ve denize kadar ulaştı. İşletme sahipleri, denize ulaşan çardakları kendi imkânlarıyla sudan çıkararak araçlara yükledi. Bölgede adeta savaş alanını andıran görüntüler oluştu. İlk belirlemelere göre Dim Çayı'nda zararın yaklaşık 600 milyon TL olduğu öğrenildi. Çay yatağı üzerine kurulu işletmeler büyük yıkım yaşarken, bölge esnafı zararlarının karşılanabilmesi için devlet desteği talep etti.

'YILLARIN EMEĞİ BİR GÜNDE SULARA KARIŞTI'

Yaşanan felaketle ilgili açıklamalarda bulunan Alanya Otelciler Pansiyoncular Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, "Son günlerde ülke genelinde ve Alanya'mızda etkili olan bereketli yağışlar, ne yazık ki son yıllarda görmediğimiz ölçüde derelerimizin ve çaylarımızın debisini artırarak taşkınlara ve ciddi zararlara yol açmıştır. Özellikle Oba Çayı, Alara Çayı ve Dim Çayı'nda son bir haftadır taşkınlar yaşanmakta; bu taşkınlar sonucunda bölgedeki esnaflarımız büyük maddi kayıplarla karşı karşıya kalmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Alara Çayı ve Oba Çayı çevresindeki işletmeleri ziyaret ederek esnaflarımızın mağduriyetine bizzat şahit olduk. Maddi kayıpların oldukça yüksek olduğu görülmektedir" dedi.

'DİM ÇAYI'NDA ZARAR 600 MİLYON TL'

Değirmenci ilk belirlemelere göre zararın 600 milyon TL olduğunu açıkladı. Değirmenci, "Dim Çayı'nda ise baraj bulunması nedeniyle geçmişte yaşanan sellerin etkisinin sınırlı kalacağını düşünüyorduk. Ancak aşırı yağışlar sonucunda baraj kapaklarının açılması ve Devlet Su İşleri tarafından kontrollü su bırakılmasıyla birlikte çaya bir anda yüksek miktarda su gelmiş; çay üzerindeki işletmelerimiz çok büyük zarar görmüştür. Özellikle maddi kayıplar ciddi boyuttadır. Sevindirici olan tek husus, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Bölgede yaklaşık 25 işletmemiz ve 40'ın üzerinde esnafımız bulunmaktadır. İlk tespitlere göre toplam zararın yaklaşık 600 milyon TL civarında olduğu öngörülmektedir. Yılların emeği ve birikimi ne yazık ki bir gün içinde sulara karışmıştır. Esnaflarımız büyük bir üzüntü içerisindedir" dedi.

SOSYAL MEDYADAKİ YORUMLARA TEPKİ

Sosyal medyada yapılan olumsuz yorumlara tepki gösteren Değirmenci, "Öte yandan sosyal medyada yapılan bazı yorumlar, paylaşımlar ve açıklamalar da esnaflarımızı derinden yaralamaktadır. Herkes ekmeğinin peşindedir. Bu işletmeler Alanya'nın değeridir. Dim Çayı, Oba Çayı ve Alara Çayı şehrimizin marka bölgeleridir. Özellikle Dim Çayı, turizm açısından Alanya'nın en bilinen ve en çok ziyaret edilen noktalarından biridir. Bu işletmeler büyük yatırımlar yapmış, istihdam sağlamış ve ailelerini geçindirmek için emek vermiştir. Böylesi bir felaket karşısında dayanışma göstermek gerekirken, kırıcı ve incitici yorumlar yapılması kabul edilemez" dedi.

'SORUMLULUK VARSA BİZE AİTTİR'

Sorunların çözülmesi için gerekli adımları atacaklarını ifade eden Değirmenci, "Eksiklikler veya hatalar varsa elbette düzeltilir. Biz bunun için buradayız. Sorumluluk varsa bize aittir. Vatandaşlarımızın şikâyetleri olması halinde odamıza her zaman ulaşabilirler. Devlet kurumlarımızla koordineli şekilde çalışarak sorunların çözümü için gerekli adımları atmaya hazırız" şeklinde konuştu.

'DİM ÇAYI ALANYA EKONOMİSİNİN YARASIDIR'

Yaraların bir an önce sarılması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Değirmenci, "Bugün önceliğimiz, Dim Çayı'ndaki bu yarayı en kısa sürede sarmaktır. Çünkü bu sadece birkaç işletmenin değil, Alanya ekonomisinin yarasıdır. Alanya ekonomisinin sürdürülebilirliği için Dim Çayı gibi marka bir bölgenin ayakta kalması gerekmektedir. Oda olarak maddi imkânlarımız sınırlı olabilir, ancak maddi ve manevi tüm gücümüzle esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

AFET BÖLGESİ İLANI VE VERGİ MUAFİYETİ ÇAĞRISI

Alanya Otelciler, Pansiyoncular ve Lokantacılar Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğini vurgulayarak, belediyenin eğlence vergisi, işgaliye ve ilan-reklam vergileri gibi kalemlerde muafiyet ya da erteleme uygulayabileceğini belirtti. Değirmenci, "Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının da yasal çerçevede gerekli destekleri sağlayacağına inanıyorum. Devletimizin ilgili kurumlarıyla iş birliği içinde, hangi kurumun hangi yetkisi varsa sonuna kadar kullanılarak bu sürecin üstesinden gelinmesi gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca esnaflarımızın da dile getirdiği üzere, devlet desteğinin sağlanabilmesi için bölgenin afet bölgesi ilan edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu konuda girişimlerde bulunacağız. Bunun yanında belediyemizin de eğlence vergisi, işgaliye bedelleri, ilan ve reklam vergileri gibi kalemlerde zarar gören işletmelere yönelik muafiyet veya erteleme uygulamaları yapabileceğini düşünüyoruz. Afet bölgesi ilan edilmesi halinde vergi düzenlemeleri de esnafımıza bir nebze nefes aldıracaktır. Esnafımız için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Tüm kurumlarla koordineli şekilde çalışarak, yetki ve imkânlar çerçevesinde gereken her adımı atmak için oda olarak çaba göstereceğiz" dedi.

'EN BÜYÜK TESELLİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI'

İşletmesi zarar gören herkese geçmiş olsun dileğini ileten Değirmenci, "Başta Dim Çayı bölgesindeki esnaflarımız olmak üzere tüm Alanya'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En büyük tesellimiz can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Allah bir daha böyle felaketleri yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

'YETKİLİLERİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİYOR'

Yetkilileri elini taşın altına koymaya davet eden Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkanı Ali İhsan Özdemir, "2025 yılında turizmde yüzde 50 oranında kayıp yaşandı. Esnaf kış sezonunda zaten zor durumdaydı. Kışın ortasında gelen bu felaket işleri daha da çıkmaza soktu. Elbette bu Allah'tan gelen bir afet; ancak burada yetkililerin de elini taşın altına koyması gerekiyor. Haliyle esnafın yanında olunmalı. Bizim üzerimize düşen bir şey varsa, esnafımızın yanındayız. Dimçayı'ndaki her esnafın ciddi kaybı vardır. En az 100'e yakın işletmenin etkilendiği söyleniyor. Muhtemelen bu işletmelerin tamamı o bölgeden çıkmış durumda. Kayıpların büyük olduğu açık. Alanya Kaymakamlığı kriz masası oluşturdu. Esnaf için ne gerekiyorsa yapılmalı" dedi.

'ACİLEN DEVLET ELİYLE BİR ŞEYLER YAPILMALI'

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise, "Alanya'da Dim barajının taşma riskine karşılık dip savak kapakları açılınca Dim Çayı etrafında bulunan onlarca turistik işletme resmen sel olup denize akarak yok oldu. Bu bir afet ve zarar çok büyük. İşletmecilerin mağduriyetinin giderilmesi ve işletmelerin yeniden ayağa kaldırılması için acilen devlet eliyle bir şeyler yapılması gerekiyor" dedi.

Haber: Şerife ÇOBAN