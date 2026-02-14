Alanya'nın su yükünü taşıyan Dim Barajı, bölgede etkili olan şiddetli yağışların ardından alarm vermeye başladı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapılan son ölçümlere göre barajdaki doluluk oranı kritik seviyeye ulaştı. Giriş debisinin saniyede 346 metreküpe çıkması ve kalan hacmin 2,63 milyon metreküpe gerilemesi nedeniyle, mevcut tahliye sistemlerine ek olarak dolu savaktan da su taşmaya başladı. Bu durum, dere yatağı çevresinde ani su baskını riskini en üst seviyeye çıkardı.

KRİTİK BÖLGELER DERHAL BOŞALTILIYOR

Can güvenliğini korumak amacıyla Alanya Kaymakamlığı ve ilgili birimler düğmeye bastı. Özellikle Tosmur ve Kestel mahallelerinde, dere yatağına komşu olan ve risk grubunda bulunan bodrum kat ile zemin katlarda yaşayan vatandaşların evlerini derhal tahliye etmeleri istendi. Yetkililer, su yükselmesinin hızla devam edebileceği uyarısında bulunarak, halkın daha yüksek ve güvenli bölgelere geçiş yapmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

BELEDİYE VE KAYMAKAMLIK TEYAKKUZDA

Tahliye süreci için Alanya Belediyesi tarafından ücretsiz servis araçları görevlendirildi. Kendi imkanı olmayan vatandaşlar için Güzelkonak Fırını önü ve Tosmur Kavşağı'ndaki heykel önünden sürekli araç kaldırılıyor. Barınma ihtiyacı olanlar ise Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) koordinasyonunda kamu misafirhanelerine yönlendiriliyor. Ekipler sahada aktif olarak tahliye işlemlerine destek verirken, vatandaşların SYDV iletişim hatları üzerinden yardım talep edebileceği bildirildi.