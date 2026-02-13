Barajdaki su yoğunluğu risk seviyesini artırdı, ekipler hoparlörlerle anons yaparak alt katların boşaltılmasını istiyor

Alanya’da Dim Çayı hattında bugün öğle saatlerinden sonra hareketlilik arttı. Baraj çevresinde biriken su miktarının yükselmesiyle birlikte taşkın riski kritik seviyeye çıktı. Bunun üzerine ilçe yönetimi ve saha ekipleri bölgede acil önlem sürecini başlattı.

Sahadaki ekipler, özellikle çay kenarına yakın yapılaşmanın bulunduğu kesimlerde uyarı anonsları yapıyor. Hoparlörlerden yapılan çağrılarda, zemin ve birinci katlarda bulunan vatandaşların alanı boşaltması isteniyor. Bölge çevresinde araç geçişleri de yer yer kontrollü veriliyor.

HOPARLÖRLE UYARI, KAPI KAPI BİLGİLENDİRME

Su seviyesinin kısa sürede değişme ihtimaline karşı altyapı ve su idaresi ekipleri sahaya yönlendirildi. Anons araçlarıyla yapılan duyuruların yanında bazı sokaklarda görevlilerin kapı kapı dolaşıp bilgi verdiği bildiriliyor. Tahliye çağrısının özellikle dere yatağına yakın tesis ve konutları kapsadığı belirtiliyor.

Bir esnaf kısa konuştu: “Az önce uyardılar, alt katı boşaltın dediler. Herkes eşyayı yukarı çıkarıyor… durum hızlı gelişti.”

VATANDAŞLARA: TALİMATLARA UYUN

Yetkililer, can güvenliği açısından resmi uyarıların dikkate alınmasını, merak amaçlı dere yatağı ve köprü çevresinde toplanma yapılmamasını istedi. Bölgede yaşayanların telefon bildirimleri ve saha anonslarını takip etmesi gerektiği vurgulandı.

Yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor. Su debisi ölçümlerine göre yeni kararlar alınabileceği ifade ediliyor. Net tablo birazdan daha da ortaya çıkar.