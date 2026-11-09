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Sarı-kırmızılı kulübün tarihine damga vuran isimlerden biri olan Cevad Prekazi'nin vefat haberi, futbol dünyasında büyük üzüntüyle karşılandı. Galatasaray taraftarlarının hafızasında unutulmaz golleri ve başarılarıyla yer edinen Prekazi, Türk futboluna bıraktığı izlerle hatırlanmaya devam edecek.

Cevad Prekazi, Galatasaray'da geçirdiği yıllarda önemli şampiyonluklara imza attı. Efsane futbolcu, sarı-kırmızılı formayla 2 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 3 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşadı.

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Galatasaray kariyeri boyunca 229 karşılaşmada görev alan Prekazi, 44 gol ve 65 asistlik performansıyla takımının başarılarında önemli rol oynadı.

1985 yılında Hajduk Split'ten Galatasaray'a transfer olan Cevad Prekazi, sarı-kırmızılı formayı 6 sezon boyunca başarıyla terletti. Sahadaki üstün tekniği, etkili sol ayağı ve özellikle uzak mesafelerden attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kurdu.

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