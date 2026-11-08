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Mahmutseydi Mahallesi'nde yaşanan olay, özellikle engebeli arazilerde gerçekleştirilen doğa faaliyetleri sırasında dikkatli olunmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Hastanede tedavi altına alınan 35 yaşındaki adamın yaralanmasının niteliği ve sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından H.A., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri Mahmutseydi Mahallesi'ndeki olay yerine yönlendirildi.

Yere düşen H.A. yaralanırken, yanında bulunan arkadaşları yaşanan kazayı fark ederek yardımına koştu.

Edinilen bilgilere göre H.A. (35), mantar topladığı sırada engebeli arazide ilerlerken bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti.

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Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi. Yaralı adam, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Alanya'da doğada mantar toplamak isteyen bir kişi, engebeli arazide geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Mahmutseydi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki H.A., mantar topladığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

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