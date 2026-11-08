Alanya'da doğada mantar toplamak isteyen bir kişi, engebeli arazide geçirdiği kaza sonucu yaralandı. Mahmutseydi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki H.A., mantar topladığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek yere düştü.
Arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi. Yaralı adam, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
MANTAR TOPLARKEN DENGESİNİ KAYBETTİ
Olay, Alanya'nın Mahmutseydi Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre H.A. (35), mantar topladığı sırada engebeli arazide ilerlerken bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybetti.
Yere düşen H.A. yaralanırken, yanında bulunan arkadaşları yaşanan kazayı fark ederek yardımına koştu.
ARKADAŞLARI 112'Yİ ARADI
H.A.'nın düşerek yaralanmasının ardından arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
Yapılan ihbar üzerine sağlık ekipleri Mahmutseydi Mahallesi'ndeki olay yerine yönlendirildi.
Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralı adama ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
ALANYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NE KALDIRILDI
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından H.A., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede tedavi altına alınan 35 yaşındaki adamın yaralanmasının niteliği ve sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Mahmutseydi Mahallesi'nde yaşanan olay, özellikle engebeli arazilerde gerçekleştirilen doğa faaliyetleri sırasında dikkatli olunmasının önemini bir kez daha gündeme getirdi.